Активы Казахстана в валюте за 2019 год сократились в 1,4 раза – Нацбанк

Алматы. 15 января. КазТАГ – Активы Казахстана в валюте за 2019 год сократились в 1,4 раза, сообщается на сайте Национального банка (НБ) РК.

«Активы Казахстана в валюте за 2019 год сократились на 38,57%, до $10,157 млрд. Валовые международные резервы в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года по предварительным данным сократились на 6,12%, до $29,033 млрд», — указывается в отчете Нацбанка РК в среду.

Согласно информации, активы в золоте за отчетный период увеличились на 31,16%, до $18,875 млрд. Чистые активы Национального фонда РК, по предварительным данным, как указывается в документе, увеличились на 6,82%, до $61,941 млрд.

В информации уточняется, что интервенции на валютном рынке в 2019 году Нацбанк не проводил.