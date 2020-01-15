Минэнерго отрицает заключение контракта с китайцами по строительству ГПЗ на Кашагане

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Министерство энергетики (МЭ) РК отрицает заключение контракта с китайцами по строительству газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Кашагане, передает корреспондент агентства.

«Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время все вопросы по данному проекту находятся лишь в стадии рассмотрения и никаких договоренностей, тем более контрактов не заключалось», — говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы минэнерго касательно сообщений в СМИ о заключении китайской компанией договора с частной казахстанской компанией по проекту строительства ГПЗ на Кашаганском месторождении.

В ведомстве отметили, что при координации министерства национальной экономики РК (рабочая группа по вопросу строительства Кашаганского ГПЗ создана при МНЭ РК) и минэнерго РК «полным ходом идет подготовка к строительству Кашаганского газоперерабатывающего завода».

«Этот знаковый проект позволит перерабатывать 1 млрд куб. м сырого газа с месторождения Кашаган. В результате страна получит не только дополнительный объем ценного экспортного ресурса – товарного газа, но и снимет ограничения на добычу нефти на стратегическом месторождении Кашаган», — следует из сообщения.

Также в минэнерго уточнили, что «проект строительства Кашаганского ГПЗ реализуется в рамках Национальной программы переработки сырого газа вместо сжигания и обратной закачки».

«Для реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган на сегодняшний день разрабатывается проектная документация. Ввиду технологической сложности проекта потребуется оборудование от разных производителей. После прохождения проекта государственной экспертизы и согласования всех условий предстоит реализация проекта, включающая строительство, выбор поставщика оборудования, выбор материалов и т.д.» — резюмируется в сообщении.