Союз журналистов Казахстана объявляет конкурс ко Дню журналистики

Алматы. 15 января. КазТАГ — Союз журналистов Казахстана (СЖК) объявляет конкурс ко Дню журналистики, передает корреспондент агентства.

«В 2020 году в нашей стране пройдут мероприятия, посвященные 1150-летию Абу Наср аль-Фараби, 175-летию Абая и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с данными историческими датами материалы на эти темы будут приоритетными. Однако конкурс ко Дню журналистики 28 июня среди СМИ предоставляет возможность журналистам выбрать и другие темы для публикаций. Это могут быть инновационные разработки, поддержка предпринимательских инициатив в регионах, проблемы окружающей среды, вовлечение населения в общественно важную деятельность. Приветствуются темы культурного разнообразия, расширения потенциала молодежи, защиты прав человека, решения социальных проблем, разработка предложений для внесения изменений в действующее законодательство, повышение уровня общественного и гражданского образования и т.д.» — говорится в сообщении СЖК в среду.

Отмечается, что относительно жанров дополнительные баллы будут засчитаны для таких исчезающих жанров как фельетон или новых, типа лонгрид (журналистские материалы в интернете) и т.д.

«Главное требование к материалам на конкурс – объективное, всестороннее, глубокое исследование темы, оригинальный, креативный подход к проблеме, актуальность, оперативность. Серия публикаций на актуальную тему предпочтительна», — подчеркивается в сообщении.

Как уточняется, на конкурс принимаются материалы, фотографии, радио- и видеосюжеты, опубликованные или вышедшие в эфир за период с 1 января 2020 года до 1 июня 2020 года. Прием материалов на конкурс завершится 10 июня. Итоги будут оглашены 18 июня, а награждение состоится 28 июня 2020 года в Алматы.

«Публикации, аудио-, видеосюжеты, фотографии необходимо присылать по адресу: 050000 Алматы, проспект Абылай хана, 125, офис 603. Тел.: 8 (727) 267 00 06. Союз журналистов Казахстана. e-mail: union-press@kazmedia.kz. Состав жюри и другая важная информация о конкурсе будет публиковаться на странице Союза журналистов в Facebook: https://www.facebook.com/ jurunion. В конверт с материалами на конкурс необходимо приложить анкету: ФИО, адрес, телефон, место работы или учебы, e-mail», — резюмируется в сообщении.