Полномочия президента по применению мер военного положения хотят расширить в Казахстане

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Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Полномочия президента по применению мер военного положения хотят расширить в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства обороны.

«В законе «О военном положении» предлагается дополнить полномочия президента, которые могут быть реализованы в мирное время. Это: определение порядка применения мер военного положения, утверждение положений о ставке верховного главного командования вооруженных сил, о советах обороны, об организации деятельности правительства в период военного положения», — сообщил в среду на заседании мажилиса первый вице-министр обороны – начальник генерального штаба ВС РК Мурат Бектанов.

Кроме того, компетенцию правительства предлагают дополнить полномочиями: в мирное время по утверждению положений о министерствах на период военного положения; в период военного положения – по организации перевода госорганов, входящих в структуру правительства, на структуру и штат военного времени, а также по установлению задания местным исполнительным органам по обеспечению мероприятий гражданской и территориальной обороны.

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