Нур-Султан. 15 января. КазТАГ — Членство Казахстана будет способствовать улучшению бизнес-климата, заявил исполнительный секретарь Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) Джанлуку Эспозито.

«Членство Казахстана будет способствовать не только продвижению принципов и механизмов борьбы с коррупцией, но и улучшению бизнес-климата, совершенствованию сферы государственных услуг», — цитирует в среду пресс-служба Акорды Эспозито со встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Он отметил, что сотрудничество Казахстана и ГРЕКО будет взаимовыгодным для обеих сторон.

В свою очередь Токаев высказал признательность Совету Европы за поддержку присоединения Казахстана к ГРЕКО и отметил важность сотрудничества с данной организацией в деле противодействия коррупции.

«Мы очень заинтересованы участвовать в деятельности этой организации. Мы убеждены, что это придаст серьезный дополнительный импульс нашим усилиям по борьбе с коррупцией, а также будет способствовать решению других проблем, которые препятствуют нашему прогрессу», — отметил президент РК.

Также сообщается, что в ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия Казахстана с Советом Европы.

Напомним, 9 января сообщалось, что Казахстан стал членом Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) со второй попытки.

Группа государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) образована в 1999 году с целью совершенствования антикоррупционной политики стран-членов на основе передовых европейских стандартов. ГРЕКО объединяет 49 государств, в числе которых такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Норвегия и другие. Из постсоветских государств в ГРЕКО входят Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Беларусь.