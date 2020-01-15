Нур-Султан. 15 января. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на четверг в Кызылординской и Актюбинской областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«16 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Днем 16 января в Актюбинской области местами ожидается низовая метель, ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 16 января ожидается ветер западный, юго-западный порывы 16 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.