Экс-глава избирательной комиссии Шымкента стал членом Центризбиркома

Новости 97 0

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Ерлан Дауылбаев стал членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает корреспондент агентства.

Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду поддержали назначение Дауылбаева на пост члена Центризбиркома.

Дауылбаев ранее занимал пост председателя избирательной комиссии Шымкента, еще раньше — с июня 2017 года занимал пост руководителя департамента юстиции Восточно-Казахстанской области, а до этого – с июля 2011 года по июль 2017 года – возглавлял департамент юстиции Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области.

Похожие материалы:

  1. Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  2. Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента
  3. Казахстан стал членом группы государств против коррупции Совета Европы со второй попытки
  4. Алматы стал лидером по количеству воспользовавшихся налоговой амнистией предпринимателей
  5. Алматы стал лидером по уплаченным налогам, списанным пеням и оплате недоимок физлицами

Новости партнеров

Загрузка...