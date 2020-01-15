Экс-глава избирательной комиссии Шымкента стал членом Центризбиркома

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Ерлан Дауылбаев стал членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает корреспондент агентства.

Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду поддержали назначение Дауылбаева на пост члена Центризбиркома.

Дауылбаев ранее занимал пост председателя избирательной комиссии Шымкента, еще раньше — с июня 2017 года занимал пост руководителя департамента юстиции Восточно-Казахстанской области, а до этого – с июля 2011 года по июль 2017 года – возглавлял департамент юстиции Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области.