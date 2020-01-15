Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Казахстан готовится ратифицировать соглашение с Россией о газификации Байконыра, передает корреспондент агентства.

«Цель соглашения – определение правовых основ газоснабжения комплекса «Байконур»», — говорится в представленном в среду заключения комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользования к проекту закона «О ратификации соглашения между правительством РК и правительством РФ о газоснабжении комплекса «Байконур».

Ожидается, что газоснабжение города Байконыр будет осуществлять АО «КазТрансГаз Аймак» и/или его Кызылординский производственный филиал.

«Деятельность по розничной реализации будет осуществляться без регистрации на территории города Байконыр, что позволит избежать двойного налогообложения», — отметили в комитете мажилиса.

При этом тарифы на газоснабжение должны будут соответствовать тем, что установлены уполномоченным органом казахстанской стороны.

«Взаиморасчет по реализации газа потребителям производится в казахстанских тенге или российских рублях по курсу Национального банка Республики Казахстан на день оплаты», — уточнили в мажилисе.

Как ожидают разработчики законопроекта, соглашение предусматривает поэтапный перевод потребителей на природный газ, цена которого значительно дешевле.

«В результате экономический эффект получат население города Байконыр и прочие группы потребителей региона (производственные здания и административный сектор Российской Федерации)», — заключили в комитете.