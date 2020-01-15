Мамин официально покинул пост главы совета директоров фонда «Самрук-Қазына»

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Премьер-министр Аскар Мамин официально покинул пост председателя совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (ФНБ), передает корреспондент агентства.

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года №962 «О мерах по реализации указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года №669» (…) следующие изменения: в приложении 2 (состав совета директоров ФНБ – КазТАГ) к указанному постановлению: строку: «Мамин Аскар Узакпаевич – премьер-министр Республики Казахстан, председатель» исключить; строку: «Сулейменов Тимур Муратович – помощник президента Республики Казахстан» изложить в следующей редакции: «Бозумбаев Канат Алдабергенович – помощник президента Республики Казахстан», — говорится в представленном в среду постановлении правительства.

Документ датируется 31 декабря 2019 года и из него следует, что постановление введено в действие с 1 января 2020 года.

Премьер Мамин был председателем совета директоров фонда «Самрук-Қазына» с марта 2019 года, совет он возглавил вскоре после назначения на пост главы кабмина.

Напомним, 14 января МИА КазТАГ со ссылкой на информированный источник сообщало, что помощник президента Канат Бозумбаев вошел в состав совета директоров ФНБ. Собеседник агентства не исключил, что в дальнейшем Бозумбаев может возглавить фонд. По информации другого источника – Мамин был выведен из состава совета директоров. Как рассказал еще один источник, перемещения связаны с законом РК «О Фонде национального благосостояния», в соответствии с которым с 1 января все государственные служащие вышли из состава совета директоров.