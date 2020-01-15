Qatar Airways в марте начинает пассажирские рейсы в Казахстан

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Алматы. 15 января. КазТАГ Qatar Airways в марте начинает пассажирские рейсы в Казахстан, сообщили в компании.

После введения политики открытого неба, Qatar Airways весной начинает свои первые пассажирские рейсы в Казахстан. Компания добавит Казахстан в свою маршрутную сеть с запуском двух беспосадочных маршрутов.

Профильное ведомство Казахстана подтвердило, что с 30 марта 2020 года член Oneworld начнет два раза в неделю обслуживание рейса Доха-Нур-Султан на борту самолета Airbus A320. Перевозчик также откроет маршрут 4 раза в неделю в Алматы, начиная с 1 апреля.

Однако министерство заявило, что первые полеты будут выполняться на самолете Boeing 787 Dreamliner. Ожидается, что продажа билетов начнется 16 января.

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