МО РК отрицает принадлежность упавших в Актюбинской области фрагментов ракете «Искандер-М»

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Министерство обороны Казахстана отрицает принадлежность упавших в Актюбинской области фрагментов ракете «Искандер-М», передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Информация в российских СМИ со ссылкой на социальные сети о том, что обломки ракеты принадлежат ракете «Искандер-М», не находит подтверждение», — сообщили в пресс-службе минобороны РК.

Как заявили в казахстанском оборонном ведомстве, «согласно предварительным данным совместной казахстанско-российской комиссии, обломки ракеты, найденные в Актюбинской области, идентифицируются как геофизическая ракета, направленная на исследование верхних слоев атмосферы. Отмечается, что на месте падения проведены замеры радиационного фона, взяты пробы почвы, осадков в виде снега.

«Обломки не представляют угрозы ни экологии, ни жителям Актюбинской области. Мощность дозы гамма-излучения не превышает естественный радиационный фон местности», — заверили в минобороны Казахстана.

В ведомстве добавили, что полигоны на территории Казахстана арендуются Российской Федерацией в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 года.

«Министерством будет инициировано внесение поправок в данное соглашение, в первую очередь, по усилению мер безопасности при использовании полигонов», — сказано в сообщении.

Напомним, 9 января МИА КазТАГ сообщало, что похожий на ракету аппарат упал на территории Актюбинской области. Тогда же сообщалось, что инцидент произошел на территории Байганинского района, и отмечалось, что аппарат может быть российским. Тогда местные службы ЧС отказались комментировать ситуацию. 11 января минобороны Казахстана официально подтвердило, что 9 января произошло падение обломков одной из российских ракет за пределы установленных мест.