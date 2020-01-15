Филиппины и Япония намерены создать в Азии «криптовалютную долину»

Алматы. 15 января. КазТАГ – Филиппины и Япония намерены создать в Азии крупный центр для работы крипто- и блокчейн-компаний, сообщает CoinGeek.

«Филиппины строят Азиатский криптоцентр и нашли для этого партнера в Японии. Две страны будут сотрудничать в рамках проекта, который предусматривает строительство особой экономической зоны для компаний, занимающихся блокчейном и криптовалютой», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ходе недавнего визита на Филиппины министр науки и технологической политики Японии Наоказу Такемото обратил особое внимание на инвестиционные токены (STO), назвав их революционным событием, которое позволит большему количеству людей вкладывать средства в ценные бумаги.

«В настоящее время STO становится всемирным методом финансирования, но рынок STO в Азии, включая Японию, только начинает развиваться. Для расширения финансовых рынков и обогащения экономики за счет использования технологий на благо всего населения необходимо сотрудничество между финансовыми системами и технологиями стран Азии», — заявил он.

Как сообщается, несмотря на то что Филиппины активно занимаются созданием центра, они все еще сильно отстают в разработке правил, которые могут способствовать внедрению криптовалют. Такемото призвал филиппинское правительство принять нормативные акты, так как это единственный способ регулирования развивающейся отрасли. Аналогичное мнение высказал секретарь кабинета министров Филиппин, управляющий Кагаянской экономической зоной (CEZA) Рауль Ламбино.

«Конгрессу необходимо принять законы, касающиеся STO и виртуальных валют, и назначить конкретное государственное учреждение, обладающее юрисдикцией для надзора за его реализацией. Если нет, то мы, в частности CEZA, в конечном итоге станем хостом для бэк-офисов или бизнес-процессов иностранных финтех-компаний, в то время как все покупки, торговые операции и предложения будут осуществляться за рубежом», — сказал Ламбино.

По информации издания, CEZA также намерен построить аэропорт стоимостью $80 млн прямо внутри экономической зоны.

«Строительство нового аэропорта является важным средством в создании и реализации так называемой концепции Крипто-долины Азии, которую мы внедрили. Аэропорт является ответом CEZA на инвесторов, которые заявили, что им нужен простой и удобный способ доступа в зону», — добавил Ламбино.