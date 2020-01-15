Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Необходимо принять меры по омолаживанию военнобученного резерва в Казахстане, заявила депутат мажилиса Ирина Аронова.

«На сегодняшний день предельный возраст пребывания в запасе 50 лет – для солдат и сержантов, 60 – для офицеров. Сегодня средний возраст лиц, пребывающих в запасе, старше 40 лет, и с каждым годом он будет увеличиваться. Следовательно, уже сейчас надо принимать меры по омолаживанию военнообученного резерва, который комплектуется из военнообязанных, прошедших срочную службу, обучение на военной кафедре и военно-технических школах», — сказала Аронова на заседании мажилиса в ходе обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам военного положения» в среду.

Вместе с этим она отметила, что в этом году министерством обороны приостановлен прием студентов на военную кафедру по платной форме обучения, что уменьшает количество военнообученного резерва.

«Также вопрос подготовки достаточного в количественном отношении военнообученного мобилизационного резерва не охвачен рассматриваемым законопроектом. Полагаем, что этот вопрос надо рассмотреть более тщательно», — добавила Аронова.