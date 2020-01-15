Павлодарский нефтехимический завод привлечен к адмответственности

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ — ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (ПНХЗ) привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба министерства энергетики (МЭ) РК.

«Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля минэнерго РК была проведена проверка в отношении ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». (…) По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 297 Кодекса об административных правонарушениях РК и выдано предписание об устранении выявленных нарушений», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнили в ведомстве, «в ходе проверки выявлено, что ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» не соблюдал требования нормативно-правовых актов, действующих в области использования атомной энергии при обращении с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение и с приборами и установками, содержащие радиоактивные вещества».