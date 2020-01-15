Токаев заявил о поиске оптимальной модели соцполитики государства и обратился к бизнесу

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о поисках оптимальной модели социальной политики государства и обратился к бизнесу, сообщает пресс-служба Акорды.

«Нам нужна команда управленцев новой формации в разных сферах, которая не боится брать ответственность и принимать нестандартные и эффективные решения. Именно такие люди сегодня способны дать результаты, в которых нуждается наша страна. В данный момент, например, мы ищем оптимальную модель социальной политики государства», — сказал Токаев в среду на встрече с участниками президентского молодежного кадрового резерва.

По его словам, наиболее актуальными являются вопросы адресной социальной помощи (АСП).

«Государство должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается. Нельзя подстегивать неоправданные ожидания людей – это путь в никуда. Правительство намерено выплачивать пособие всем многодетным семьям вне зависимости от доходов. Кроме того, все дети из малообеспеченных семей будут получать гарантированный социальный пакет. Дошкольники станут получать продуктовые наборы и другие средства первой необходимости», — заверил президент.

Для учащихся школ из малообеспеченных семей, по его словам, «будут предоставлены бесплатное горячее питание, проезд на учебу и обратно, школьная форма и необходимые принадлежности».

«Все это, разумеется, за счет государства. Хотелось бы, чтобы нас поддержали и отечественные бизнесмены, или так называемая национальная буржуазия. Такая практика существует в ряде европейских стран – Финляндии, Швеции, Чехии, Эстонии. Предприниматели там активно включаются в социальное обеспечение. В Нью-Йорке с 2017 года введены бесплатные обеды для всех учащихся государственных публичных школ. А это более миллиона детей», — отметил глава государства.

Он сообщил, что по оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, каждый доллар, вложенный в питание школьников, окупается в 3-10 раз.

«Уверен, с помощью представителей бизнеса, меценатов и спонсоров эта задача нам вполне по плечу», — сказал Токаев.

Президент напомнил, что 2020 год в Казахстане объявлен им Годом волонтера.

«Это будет временем добрых дел в масштабах страны. Я призываю всех людей, независимо от возраста, и особенно вас, участников президентского резерва, принять самое активное непосредственное участие в реализации мероприятий Года волонтера.

Раньше их называли добровольцами или, по-другому говоря, людьми с доброй волей, людьми, наделенными щедрой душой. По оценкам ООН, до 1 млрд человек по всему миру посвящают свое время волонтерской деятельности. Вклад волонтерства в мировой ВВП составляет 2,4%», — уточнил глава государства.

По его словам, представитель резерва «могли бы поделиться своими знаниями и опытом со студентами университетов, колледжей и учениками сельских школ».

«Возможно, именно ваш пример воодушевит и вдохновит десятки юных ребят, мечтающих создать собственную историю успеха. Многие из вас могли бы начать реализацию общественно полезных инициатив вместе с коллегами в своей компании или организации», — добавил президент.

Он отметил, что существует множество направлений, где бескорыстная помощь участников президентского молодежного кадрового резерва может принести осязаемую пользу окружающим.

«Это и забота о людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации – воспитанниках детских домов, лицах с ограниченными возможностями, и помощь пожилым людям. Это и участие в образовательных проектах для сельских детей, повышение правовой грамотности наших граждан. Это и защита окружающей среды, а также материального и духовного культурно-исторического наследия нашего народа», — привел примеры глава государства.

Он отметил, что «работы для волонтеров очень много».

«Осуществление таких проектов дает возможность внести личный вклад в развитие Казахстана. Волонтерство, или добровольчество, – это форма выражения патриотизма и служения обществу. Поэтому уверен, все вы активно подключитесь к волонтерской деятельности и будете примером для молодежи», — заключил Токаев.