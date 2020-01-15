Одной из проблем остаются «командные перемещения» в системе госуправления – Токаев

Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, одной из проблем остаются «командные перемещения» в системе государственного управления, сообщает пресс-служба Акорды.

«Одной из проблем остаются «командные перемещения» в системе государственного управления. В отчетах показатели сменяемости в госорганах в целом в пределах нормы – 6-10%. На деле всем очевидно, что кадровый состав при смене министра или акима тоже значительно меняется», — сказал Токаев в среду на встрече с участниками президентского молодежного кадрового резерва.

По его словам, отсутствуют нормативы численности руководящих работников.

«Не всегда соблюдаются и принципы меритократии. До сих пор имеются случаи покровительства и продвижения по служебной лестнице по знакомству. Это недопустимо. Такую систему нужно подвергать критическому анализу, в том числе через общественное мнение, по-другому уже нельзя, ведь главное – результат», — подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что в последние годы в структуре государственного аппарата изменения происходили свыше 500 раз.

«Постоянные реорганизации способствовали оттоку специалистов, как следствие, отсутствовала преемственность, что сказывалось на эффективности деятельности госорганов. А для госаппарата институциональная память имеет первостепенное значение. О какой памяти можно вести речь, если руководители подразделений и ведомств как стрекозы скачут с одной должности на другую? Все эти недостатки, кстати, в полной мере относятся и к квазигосударственному сектору. Любые изменения в системе госуправления должны осуществляться на основе тщательно продуманной и долгосрочной стратегии, где кадровая политика занимает крайне важное место», — сказал президент.

Глава государства отметил, что заявления, просьбы или обращения казахстанцев нужно рассматривать оперативно, и «по ним должны приниматься, без лишней бюрократии, конкретные решения».

«Ключевая роль здесь принадлежит цифровизации. В ближайшие годы большинство бюрократических процедур в системе госуправления будет автоматизировано. Госсектор начнет использовать инструменты блокчейна, Big Data, искусственного интеллекта», — сказал глава государства.

По его словам, новые подходы и системы, основанные на этих технологиях, позволят превентивно реагировать на запросы общества и своевременно решать актуальные социальные проблемы.

«В значительной степени это реальность не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня. К сожалению, не все госслужащие пока еще это осознают. Пытаясь работать по-старому, они фактически тормозят модернизационные процессы в стране», — добавил Токаев.