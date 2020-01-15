Продлен арест экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву

Алматы. 15 января. КазТАГ – Суд продлил срок ареста экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева до 15 марта, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«На заседании продлили меру пресечения на два месяца – то есть до 15 марта», — сообщил адвокат Атамбаева Замир Жоошев.

Как уточняется, до 15 марта Атамбаев будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.

Отмечается, что 14 января в ГКНБ КР прошло очередное судебное заседание по незаконному освобождению так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева. Одним из фигурантов уголовного дела проходит Атамбаев.