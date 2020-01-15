Петропавловск. 15 января. КазТАГ — В оранжерее Петропавловска второй раз за 30 лет плодоносит банановое дерево, сообщил главный агроном ГККП «Кызылжар оранжереясы» и основатель оранжереи Равиль Рязапов.

«В следующем месяце в оранжерее созреют королевские бананы, которые от привычных нам отличаются небольшими размерами, а также более яркой и сладкой мякотью. Везут к нам кормовые бананы, которые в Эквадоре используются для кормления животных. Срывают и отправляют зелеными, а те дозревают уже в пути», — рассказал Рязапов в среду.

По его словам, королевские бананы цветут в оранжерее ежегодно, но за 30 лет плоды дали всего лишь второй раз.

«Один банан достигает 10-12 см и имеет насыщенный, ближе к оранжевому, цвет. Мы уделяем внимание взращиванию не только редких растений, но и субтропических культур. Диковинно выхаживать и получать такие растения в наших северных условиях. Одно дело – купить на прилавке, другое – увидеть, потрогать и услышать аромат этих растений», — пояснил агроном.

Кроме того, он рассказал, что сейчас в саду плодоносят кубинские лимоны. Рязапов лично привез два саженца из Кубы более 60 лет назад.

«Их аромат нельзя сравнить с запахом лимонов, которыми завалены полки местных супермаркетов. Приживались они в казахстанской земле довольно тяжело, но чудо все-таки свершилось. Один из выращенных лимонов-кубинцев, именуемых еще как пандероза, отправился в качестве презента первому президенту Казахстана – Нурсултану Назарбаеву. Угощали экзотическим фруктом и главу Татарстана. Сейчас кубинский лимон дал богатый урожай», — проинформировал агроном.

Он отметил, что кубинские лимоны отличаются от тех, что продаются в магазинах.

«Они более ароматные, мягкие, в весе достигают более килограмма. Семена мы сразу же собрали, так как будем сажать их в землю. Надеемся, что сможем и таким способом вырастить новое дерево», — заключил Рязапов.