«Ждать ли Казахстану отставки правительства?». «Митинги и пикеты сейчас нужны всем». «Филькина грамота»: что не так с новой языковой программой Казахстана?». «Как хочется устроить очную ставку между Минздравом и Минтруда!». «Реально ли прожить на 30 тыс. тенге в месяц?»

Сетевой Казахстан 15 января 2020г.

IA — CENTR . RU . «Ждать ли Казахстану отставки правительства?» — В Казахстане на 24 января назначено расширенное заседание кабмина, а значит, на нем возможно и присутствие главы государства. Некоторые местные СМИ уже начали обсуждение вопроса возможной отставки министров. Продолжит ли правительство работать в прежнем составе? ИАЦ МГУ собрал самые яркие публичные высказывания экспертов. Оправдаются ли прогнозы экспертов? Изменят ли ситуацию предстоящее заседание кабмина и намеченный на февраль съезд правящей в стране партии? С уверенностью можно сказать лишь то, что эти два события имеют шансы стать первыми яркими политическими событиями 2020-го года в Казахстане.

VLAST . KZ . «Казахстан-2020: ожидания и реальность» — Казахстан с момента обретения независимости традиционно много внимания уделял планам: в республике принято множество программ, которые указывают, какой она станет к определенной дате. Большие программы – Казахстан-2030 или Казахстан-2050 – обозначались президентом как основные ориентиры для развития страны. Большое число программ было ориентировано и на 2020 год. К этой дате республика планировала стать более конкурентоспособной, развить перерабатывающую отрасль, улучшить жизнь граждан и свое положение в рейтингах. О части планов Vласть писала еще в 2013 году. Разбираемся, какие из планов выполнены, а что так и осталось лишь планами.

PLATON . ASIA . «Марат Шибутов: Митинги и пикеты сейчас нужны всем» — О митинговом законодательстве, ответственности властей и критике НСОД. Сегодня мы продолжаем серию интервью с членами Национального совета общественного доверия, подверженного частой и нередко обоснованной критике. Однако НСОД, как тот караван, который идет, не обращая внимание на «лай собак». На этот раз нашим собеседником стал известный политолог и публицист, аналитик Ассоциации приграничного сотрудничества Марат ШИБУТОВ.

REGNUM . RU . ««Филькина грамота»: что не так с новой языковой программой Казахстана?» — «По заявленным в программе развития цифрам невозможно отчитаться. Но эта проблема решена. Как только выходит время реализации очередной программы или стратегии — итоги работы не подводятся. Вместо этого пишется новая программа, а прошлые документы становятся составной частью новых планов», — политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ прокомментировал государственную программу по реализации языковой политики на 2020−2025 годы в Казахстане.

CARAVAN . KZ . «Как решается вопрос казахстанских «шанхаев» после постановки на вид Президентом РК» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ, подняв вопрос, касающийся детей-школьников поселка Саксаульск Кызылординской области, вскрыл проблему десятков населенных пунктов региона. Напомним, Президент поручил решить проблему детей поселка Саксаульск, ежедневно переходящих через железнодорожные пути по дороге в школу. Чиновники от образования утверждают, что cегодня опасности попасть под поезд, добираясь до школы, для детей из поселка нет. “Для соблюдения безопасности детей администрацией (саксаульской. – Авт.) школы организовано дежурство”, – говорится в официальном сообщении управления образования.

««Один мой студент не помнил таблицу умножения»: почему 60 % первокурсников РК имеют низкий уровень знаний» — Почти триллион тенге выделят в Казахстане на развитие образования и науки в рамках Закона “О статусе педагога” и госпрограммы развития образования и науки на 2020–2025 годы. Своеобразный предновогодний подарок ученым и учителям? Директор международного образовательного центра “MOLODIUM”, эксперт ЮНЕСКО Василий ШАХГУЛАРИ считает оба документа шагом вперед и в материальном, и в моральном, и в юридическом плане. В то же время принятие их равносильно признанию, что ситуация в сфере образования ухудшилась. А некоторые статьи закона и программы требуют даже переработки.

TIME . KZ . «Лечить теперь будут по новому списку» — Медицинское ведомство чуть ли не вдвое увеличило перечень препаратов для лечения больных, включая детей и подростков, в рамках бесплатной госпомощи и по системе соцмедстрахования. Как, прикрепившись к одной поликлинике, лечиться у лучших, с вашей точки зрения, узких специалистов, работающих в других медорганизациях? Вчера столичные чиновники поделились тонкостями страховой медицины, заработавшей с начала этого года.

«Думайте сами, решайте сами…» — Недавно глава государства подписал закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования”, который расширил полномочия властей Алматы как города, имеющего особый статус. На заседании общественного совета Алматы руководители различных управлений рассказали, какие новшества несет для них вышеупомянутый закон.

«Красота требует жертв» — В Алматы предприниматель ради собственной выгоды подвергает опасности жильцов многоэтажки. Пока управление градостроительного контроля Алматы судится с владельцем квартиры, самовольно прорубившим дверные проемы в несущих стенах многоэтажного дома, здесь уже заработал салон красоты.

EXPRESS — K . KZ . Александр КАМИНСКИЙ – «Как хочется устроить очную ставку между Минздравом и Минтруда!» — Надоела мне журналистика – все пишешь да пишешь. Уж не вернуться ли к работе по прежним специальностям: в кардиологию или реанимацию? Тем более что сам министр здравоохранения заявил, что к 2025 году средняя зарплата врача превысит 500 тысяч тенге. Вдохновленный этой идеей, я откопал в сарае свой старый ларингоскоп и зашел на сайт www.enbek.kz/ru/вакансии. Ну где еще искать работу, если не на официальном сайте Минтруда? По запросу «врач» и «Алматы» вывалилось 554 вакансии, в том числе 18 по запросу кардиолог. Вот только… Это что такое?! Мы так не договаривались! Средняя предлагаемая зарплата кардиолога – от 88 тысяч тенге. Рекорд умеренности и экономности принадлежит городской поликлинике № 23 управления здравоохранения города Алматы, которой нужен детский и взрослый кардиолог на полный рабочий день. Платить ему согласны аж 50 тысяч тенге. На всякий случай напомню, что прожиточный минимум в Казахстане в 2020 году составляет 31 183 тенге, а минимальная зарплата – 42 500 тенге.

LITER . KZ . «Названы основные причины, почему разводятся казахстанцы» — Казахстан вошел в топ-10 самых стран мира по количеству разводов. Так как же сохранить семью? Журналисты проанализировали печальную статистику и пообщались с экспертами, чтобы понять, что толкает пары на развод и есть ли сегодня решение. ОФ «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» провел исследование, в рамках которого выявил, что основная причина разводов в Казахстане – это вмешательство родственников в жизнь семьи. Так считают 61% респондентов, еще для 35,9 % причина разводов — в кризисе института семьи, для 1% — развод произошел из-за нехватки денег и безработицы.

KURSIV . KZ . «Почти каждый пятый казахстанский подросток становится жертвой травли в школе» — Каждый пятый казахстанский подросток от 11 до 15 лет становится жертвой или участником травли (буллинга). Такие данные приводятся в исследовании Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ МЗ РК) по «Поведению детей школьного возраста в отношении здоровья» – Health behaviour in school-aged children (HBSC).

365 INFO . KZ . «Реально ли прожить на 30 тыс. тенге в месяц?» — Чиновники считают, что реально. Но вряд ли пробовали сами. 29,7 тыс. тенге — это средняя величина прожиточного минимума в декабре 2019 года. Причем в 2018 он был даже меньше — на 12%. По расчетам создателей, на продукты питания (так называемая продовольственная корзина) отводится 16,3 тыс. тенге, на все остальное — 13,4 тыс. Экономист Петр СВОИК считает, что пора пересматривать не только цифры, но и сами методы и способы расчетов. Причем считать должны независимые эксперты, а не чиновники. А нынешний показатель появился вообще либо по недоразумению, либо по злому умыслу.

AZATTYQ . ORG . «Новый механизм предоставления АСП. С чем связано недовольство?» — Адресную социальную помощь (АСП) и пособия многодетным и малообеспеченным семьям в Казахстане с января 2020 года предоставляют по новым правилам. Однако некоторые женщины выступают против этого формата социальной поддержки. Власти говорят, что объем помощи не изменился. Каков был прежний механизм предоставления АСП малообеспеченным семьям и как теперь будут назначать выплаты?

«Общественные слушания в Караганде: вычеркнуть имя Ленина и снести памятник» — Споры по переименованию некоторых улиц в Караганде, похоже, утихнут еще не скоро. По крайней мере, до тех пор, пока их не переименуют официально. Публичные слушания только добавили «градус», показав, что часть общества не готова отказаться от советских названий, а большинство при этом считает, что имя Ленина неуместно в Караганде, а его памятник давно пора снести.

EHONEWS . KZ . «Ольга Рубахова: беззаконие в отношении профсоюзов только подталкивает нас продолжать борьбу» — Международная организация Труда (МОТ) и Международные профцентры продолжают требовать от властей Казахстана внесения изменений в закон «О профсоюзах», который нарушает ряд конвенций МОТ и пакт о социальных и экономических правах. Как результат деятельности этого закона была ликвидирована Конфедерация Независимых Профсоюзов Республики Казахстан (КНПК), а его деятели были осуждены на разные сроки, и один из которых до сих пор находится в СИЗО. Представители этого объединения в четвертый раз получили отказ в регистрации новой конфедерации, но собираются дальше отстаивать свои права. Ольга РУБАХОВА, руководитель профсоюза «Справедливость», ответила на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав ситуацию с осуществлением профсоюзных свобод в стране.

REZONANS . KZ . «Многоженство: за и против» — Время от времени в Казахстане поднимается вопрос о многоженстве. Эксперты всех мастей и государственные мужи муссируют его якобы с целью улучшения демографической ситуации, а определенная часть нашего населения поддерживает таких депутатов, видя в этом решение каких-то своих проблем. Попытаемся посмотреть на этот институт с разных точек зрения – исторической, юридической и просто житейской.

KAPITAL . KZ . «Новые правила для обменных пунктов: какие предложения принял Нацбанк» — В Казахстане к небанковским обменным пунктам предъявили требования по уставному капиталу и изменили режим их работы. Директор Департамента денежного наличного обращения Жомарт КАЖМУРАТОВ в интервью нашему изданию рассказал о том, как проходило обсуждение постановления и какие именно предложения в итоге вошли в документ.

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