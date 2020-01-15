Смена президента РК не привела к существенному улучшению ситуации с правами человека – HRW

Алматы. 15 января. КазТАГ – Смена президента Казахстана не привела к существенному улучшению ситуации с правами человека, сообщает авторитетная международная правозащитная организация Human Right Watch (HRW).

«Смена руководства в 2019 году не привела к существенному улучшению ситуации с правами человека. 19 марта первый президент Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе после 30-ти лет правления, назвав своим преемником Касым-Жомарта Токаева, который на тот момент занимал пост спикера Сената. В июне Токаев одержал победу как кандидат от правящей партии на внеочередных президентских выборах, сопровождавшихся нарушениями. Власти ответили на массовые мирные протесты вокруг выборов массовыми задержаниями», — говорится в представленном в среду всемирном докладе HRW о ситуации с правами человека в 2020 году.

В документе отмечается, что правозащитник Макс Бокаев несправедливо остается за решеткой, усилились преследования реальных или предполагаемых оппозиционеров.

«Ситуация с независимыми профсоюзами оставалась тупиковой в условиях, когда профсоюзный закон 2014 года так и не был скорректирован правительством», — добавляют правозащитники.

Доклад охватывает такие темы, как выборы, свобода собраний, гражданское общество, свобода выражения мнений, аресты и притеснения предполагаемых оппозиционеров, свобода религии, трудовые права, борьба с терроризмом и экстремизмом, домашнее насилие, сексуальная ориентация и гендерная идентичность, а также ряд других.

Отдельно HRW отмечает случай, который произошел 22 июля 2019 года на пресс-конференции о преследованиях матерей в офисе Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) в Алматы, на которой должны были выступить мама многодетной матери Оксаны Шевчук (позже осужденной к одному году ограничения свободы за якобы участие в деятельности запрещенной в РК экстремистской организации «ДВК») и ее адвокат Галым Нурпеисов. Тогда было совершено нападение на журналистов. Пресс-конференция была сорвана, у сотрудников МИА «КазТАГ» отобрали оборудование, а камеры журналистов телеканала «Алматы» и «Радио Азаттық» и вовсе полностью сломали. Была вызвана полиция, которая не предприняла никаких мер в отношении нарушителей.

«На досрочных президентских выборах 9 июня Касым-Жомарт Токаев получил 70% голосов. В ОБСЕ заявили, что выборы были омрачены «серьезными нарушениями», включая вброс бюллетеней. В протестах против итогов голосования приняли участие тысячи человек», — указали HRW.

Также отмечается, что в 2019 году в Казахстане происходил заметный рост протестной активности.

«В преддверии июньских выборов власти отказывались согласовывать мирные протесты, регулярно разгоняли протестующих и задерживали тех, кто выходил на одиночные пикеты. Одного человека задержали за то, что он стоял с пустым плакатом. В период с 9 по 13 июня по всей стране было задержано 4 тыс. человек, протестующих против выборов. Региональный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Ришард Коменда заявил, что действия властей вызывают «глубокое сожаление», и настоятельно призвал правительство уважать свободу собраний», — добавили в организации.

В HRW напомнили, что после выборов президент Касым-Жомарт Токаев обозначил готовность ослабить ограничения на свободу собраний, реформировав, в частности, соответствующий закон.

«Однако на момент подготовки настоящего обзора никаких поправок еще не вносилось. В то время как некоторые акции протеста за этот период действительно проходили без задержаний и другого вмешательства со стороны властей, выступления против инвестиционной активности Китая сопровождались задержанием десятков человек, и еще свыше ста были задержаны на сентябрьских митингах, инициированных запрещенным оппозиционным движением «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). В октябре парламент одобрил введение административной ответственности за «вовлечение» несовершеннолетних в несанкционированные акции», — сказано в докладе.