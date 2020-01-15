Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Владимир Радионов. Необходимо пересчитать подушевой норматив при финансировании школ с учетом повышения зарплаты педагогам, считает депутат мажилиса парламента РК Ирина Аронова.

Дошкольные организации, организации ТиПО (организации технического и профессионального образования – КазТАГ) и часть школ находятся сегодня на подушевом финансировании. Согласно правилам формирования подушевого норматива, расходы фонда оплаты труда работников являются частью тарифа.

Вместе с тем, повышение заработных плат во всех организациях образования в 2019 году прошло независимо от способа финансирования путем выделения целевого трансферта. Методика расчета тарифа, как и величина самого подушевого норматива осталась неизменной. С вопросом о необходимости решать задачу увеличения фонда оплаты труда через подушевой норматив мы обращались в правительство в январе прошлого года. Был получен ответ, что в ближайшее время будут сделаны необходимые расчеты и изменен подушевой норматив с учетом повышения заработных плат. Однако до настоящего времени тарифная политика не изменилась», — говорится в депутатском запросе Ароновой на имя вице-премьера РК Бердибека Сапарбаева, озвученном в среду.

Поэтому депутат еще раз предложила министерству образования и науки РК внести изменения в методику расчета подушевого норматива с учетом повышения заработных плат педагогических работников и иных льгот, предусмотренных новым законодательством о статусе педагога.

«Существующий ныне подход не только нарушает выбранную

систему финансирования деятельности организаций образования, но и ставит в неравные

условия поставщиков разных форм собственности, а одна и та же услуга

оплачивается из государственного бюджета по-разному», — подчеркнула Аронова.