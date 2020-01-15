Ветеран BBC Хамид Исмоилов возглавил дирекцию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» по ЦА

Алматы. 15 января. КазТАГ – Ветеран BBC Хамид Исмоилов возглавил дирекцию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» по Центральной Азии (ЦА), сообщает «Ахбор».

«Хамид Исмоилов (Абдулхамид Исмоил), известный узбекский поэт, писатель и журналист, ветеран BBC, назначен директором Центрально-Азиатских программ «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», — говорится в сообщении.

Исмоилов, покинувший Узбекистан в 1992 году, уже 27 лет живет в Великобритании. В структурах BBC он достиг позиции руководителя центрально-азиатских программ британской медиакорпорации.

Исмаилов издал десятки книг на узбекском, русском, французском, немецком, турецком и других языках. Среди них сборники стихов: «Сад» (1987), «Пустыня» (1988); визуальной поэзии: «PostFaustum»(1990),«Книга Отсутствия»(1992); романы «Собрание Утончённых»(1988), «Яркий бродяга» (1993), «Хай-ибн-Якзан» (2001), «Заложник небесных турков» (2003),«Дорога к смерти больше, чем смерть») (2005) и многие другие. Переводил русскую и западную классику на узбекский язык, а узбекскую и персидскую классику – на русский и некоторые западные языки. Множество его произведений были переведены на английский язык.