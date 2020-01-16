До 15 тыс. евро в год может стоить членство Казахстана в ГРЕКО

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. До 15 тыс. евро в год может стоить членство Казахстана в Группе государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО), сообщил исполнительный ГРЕКО Джанлуко Эспозито.

«Каждая страна выплачивает различные членские взносы. От трех (тыс. – КазТАГ) до 10 тыс. евро в год. Может быть и меньше. Может быть несколько сотен евро для определенных стран, испытывающих сложности. Это членский взнос на весь год, а сам бюджет (ГРЕКО – КазТАГ) очень большой. Здесь принимается во внимание и количество населения страны, ВВП (страны – КазТАГ). Решение будет принято, но скажу приблизительно, чтоб у вас было представление, 10-15 тыс. евро (в год – КазТАГ) будут членские взносы для Казахстана», — сообщил Эспозито в четверг на пресс-конференции.

При этом он отметил, что «конкретная цифра будет названа после заседания уставного комитета ГРЕКО».

Напомним, 9 января сообщалось, что Казахстан стал членом Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) со второй попытки.

Группа государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) образована в 1999 году с целью совершенствования антикоррупционной политики стран-членов на основе передовых европейских стандартов. ГРЕКО объединяет 49 государств, в числе которых такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Норвегия и другие. Из постсоветских государств в ГРЕКО входят Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Беларусь.