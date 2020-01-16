Алматы. 16 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан входит в десятку самых крупных торговых партнеров Беларуси.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, по итогам января-октября 2019 года Казахстан с товарооборотом немногим более $811 млн занимает девятое место, показав рост в 6% по сравнению с январем-октябрем 2018 года. При этом у Казахстана достаточно приличное положительное сальдо в более чем $560 млн (экспорт – более $685,5 млн, импорт – около $125,5 млн).

Самым крупным торговым партнером Беларуси остается Россия (около $28 829,6 млн). Далее идут Украина (около $4888,7 млн), Китай (более $3709,3 млн), Германия (более $2525,1 млн), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (около $2241,4 млн), Польша (более $2183,2 млн), Литва (более $1212,9 млн) и Нидерланды (около $1014,9 млн).

Сразу вслед за Казахстаном следуют Турция (более $745,9 млн), Бразилия (более $740,8 млн), Италия (более $726,7 млн) и США (более $716 млн).