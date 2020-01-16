ГРЕКО об экстрадиции Аблязова и Храпунова: Не рассматриваем вопросы индивидуальных лиц

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Группа государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) не рассматривает вопросы касательно индивидуальных случаев или лиц, сообщил исполнительный секретарь ГРЕКО Джанлуко Эспозито.

«ГРЕКО не рассматривает вопросы касательно индивидуальных случаев или лиц», — сообщил Эспозито в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ, поднимали ли при встрече с ним президент РК Касым-Жомарт Токаев или председатель агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекпаев вопросы экстрадиции Мухтара Аблязова, Виктора Храпунова, Бергея Рыскалиева.

Отвечая на вопрос корреспондента, поможет ли политубежище казахстанским бизнесменам, чиновникам и активистам в случае присоединения Казахстана к конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, глава ГРЕКО сообщил, что «очень сложно теоретизировать о всех кейсах или всех делах, или отдельных лицах».

«К каждому случаю относятся индивидуально. Для того, чтобы получить экстрадицию, есть два пути, потому что со страной Казахстан может заключать двустороннее соглашение по экстрадициям, либо же страна вступает в определенный международный договор или соглашение. Предпочтительнее второй вариант. Потому что многостороннее соглашение – в нем принимают ряд стран. То есть, как это говорится, одним камнем можно несколько (…). Ратификация конвенции (Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию – КазТАГ) в будущем будет важным шагом для фасилитации вопросов экстрадиции. Особенно касательно лиц, расследуемых по коррупционным преступлениям. И для того, чтобы присоединиться к конвенции, очень важную роль играет-таки членство в ГРЕКО», — отметил Эспозито.

Напомним, 9 января сообщалось, что Казахстан стал членом Группы государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) со второй попытки.

В этот же день первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что вступление в ГРЕКО повысит возможность экстрадиции Аблязова, Рыскалиева, Храпунова.

«В случае ратификации данной конвенции в перспективе у нас улучшатся условия, повысится возможность экстрадиции преступников, которые находятся в розыске за рубежом и возврата незаконных активов. (…) Разыскивается 65 преступников, совершивших коррупционные преступления, 33 из них находится за рубежом. (…) Среди них есть Аблязов, есть Рыскалиев, есть Храпунов, есть и другие личности», — сообщил Бектенов в кулуарах СЦК.

Группа государств против коррупции Совета Европы (ГРЕКО) образована в 1999 году с целью совершенствования антикоррупционной политики стран-членов на основе передовых европейских стандартов. ГРЕКО объединяет 49 государств, в числе которых такие страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Норвегия и другие. Из постсоветских государств в ГРЕКО входят Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова, Беларусь.