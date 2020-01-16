Казахстан лидирует по уровню инфляции среди стран ЕАЭС

Алматы. 16 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстан лидирует по уровню инфляции в 2019 году среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Максимальный уровень инфляции в 2019 году (5,4%) в потребительском секторе экономики отмечен в Республике Казахстан, а минимальный – в Республике Армения (0,7%). В Республике Казахстан за истекший год в наибольшей степени возросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) – на 9,6%, непродовольственные товары – на 5%, а в Республике Беларусь зафиксирован максимальный прирост тарифов на услуги – на 6,9%. В то же время минимальное повышение розничных цен на продовольственные товары наблюдалось в Республике Армения (на 0,2%), непродовольственные товары – в Кыргызской Республике (на 0,6%)», — говорится в отчете «Краткий сопоставительный анализ уровня инфляции в потребительском секторе экономик стран-членов ЕАЭС в декабре 2019 года», размещенном на сайте Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

По темпам инфляции сразу вслед за Казахстаном идут Беларусь (4,7% в 2019 году), Кыргызстан (3,1%) и Россия (3%). Что же касается цен и тарифов на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий), то в остальных странах ЕАЭС инфляция пониже: 5,3% в Кыргызстане, 4,3% в Беларуси и 2,6% в России. По темпам инфляции на непродовольственные товары сразу вслед за Казахстаном расположились Беларусь (3,7%), Россия (3%) и Армения (1,4%). По приросту тарифов на услуги вслед за Беларусью находятся Россия (3,8%), Армения (1,1%), Казахстан (0,7%) и Кыргызстан (0,4%).