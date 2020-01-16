Вкладчики ЕНПФ получат первый уровень свободы

Решение о досрочном частичном изъятии пенсионных накоплений властям Казахстана далось непросто.

«Глава государства в своем послании отметил, что уровень пенсионных накоплений остается низким, поэтому правительству совместно с Национальным банком следует провести работу по повышению эффективности пенсионной системы. Правительству также было поручено до конца 2019 проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например для покупки жилья или получения образования, в связи с тем, что понятно желание людей использовать эти средства до выхода на пенсию», — на сайте Ассоциации финансистов Казахстана опубликовано мнение ее председателя Елены Бахмутовой относительно возможности изъятия пенсионных накоплений до выхода на пенсию.

Первый шаг к свободе

Она сообщила, что тема использования пенсионных накоплений вызвала большую полемику, причем разброс мнений был очень велик, равно как и качество дискуссий, которые варьировались от научных до открыто популистских.

Для всесторонней оценки и подготовки взвешенных предложений правительство и руководство Министерства труда и социальной защиты населения привлекло к обсуждению достаточно широкий круг экспертов.

«Следует сказать, что мнения у участников рабочей группы были очень разные, так же как и глубина погруженности в вопрос. Тем не менее общей задачей было изучение перспектив развития казахстанской накопительной пенсионной системы, обеспечивающей соблюдение интересов всех граждан страны. Во внимание был принят и опыт топ-30 передовых пенсионных систем мира», — подчеркнула Елена Бахмутова.

Глава АФК рассказала о том, что ЕНПФ сделал сопоставимый анализ международного рейтинга MMGPI (Melbourne Mercer Global Pension Index) в 2019 году, чтобы понять, насколько эффективна пенсионная система Казахстана. И оказалось, что общий балл по Казахстану соответствует 16 позиции рейтинга, что подтверждает в целом эффективность системы.

В качестве сильной стороны казахстанской пенсионной системы Елена Бахмутова отметила ее три уровня, включая накопительный компонент, т.е. добровольные и обязательные пенсионные взносы, что позволяет нивелировать риски, связанные со старением населения и нагрузкой на бюджет, а также распределительный компонент в виде базовой пенсионной выплаты из бюджета, что обеспечивает основной уровень поддержки, в первую очередь для малообеспеченных граждан.

Минусы, как есть

Один из главных – это низкий коэффициент замещения. Доходы человека, вышедшего на пенсию, резко обрушиваются, и он со временем пополняет армию малоимущих. Любая пенсионная система должна быть направлена на адекватный коэффициент замещения.

Считается, что самый высокий коэффициент замещения в Испании, Италии, Португалии и во Франции. Здесь люди, которые могут подтвердить документально стаж работы и достаточно высокий доход, могут рассчитывать на то, что после выхода на пенсию будут получать 60-75% от заработной платы.

Однако столь высокими достижениями не могут похвалиться даже достаточно богатые страны. Например, в Бельгии, Канаде, Ирландии, Швеции, Великобритании и Швейцарии коэффициент замещения составляет 32-41%.

«Для получения коэффициента замещения доходов после выхода на пенсию на уровне не ниже 40% от прежнего заработка (как рекомендовано Международной организацией труда), размер пенсионных взносов должен быть не ниже 13%, при условии постоянного внесения взносов на протяжении 40 лет трудоспособного возраста и обеспечения доходности пенсионных накоплений не ниже уровня инфляции», — считает Елена Бахмутова.

Пенсионный возраст в Казахстане, особенно, для женщин, был повышен достаточно быстро и безаппеляционно. Но этого актива мало. Вероятно, Казахстан все-таки пойдет по пути увеличения финансовой ответственности.

Вот и глава АФК считает, что «Для повышения эффективности пенсионной системы Казахстана необходимо постепенно повышать общий размер обязательных пенсионных взносов. Чтобы не увеличивать нагрузку на доходы работников, целесообразно, чтобы дополнительные взносы производились работодателями, но без применения условных распределительных систем, исключающих право собственности и наследования накоплений и искажающих мотивацию вкладчиков делать систематические взносы».

Уже с 1 января этого года работодатели должны были оплачивать условно-накопительную пенсию за своих работников в размере 5%, однако поручением Касым-Жомарта Токаева нововведение отложено до 2023 года. Как известно, на условную пенсию не распространяется право собственности и наследования. Если перевести цитату на простой язык, то вероятно, пенсионные накопления не будут обезличиваться, как это планировалось ранее. Так что условно-накопительный компонент вряд ли вообще будет введен в пенсионную систему.

Второй уязвимый факт, как считает глава АФК, это то, что низка доля пенсионных активов, переданных в управление частным управляющим, а также ограниченные возможности вкладчиков для изъятия пенсионных накоплений после достижения пенсионного возраста.

Но это дело времени. Например, долгое время даже не дискутировался вопрос о том, чтобы разрешить использование пенсионных накоплений, в т.ч. для покупки жилья, до достижения пенсионного возраста. А теперь все больше сторонников этой идеи. К их числу можно отнести и Елену Бахмутову: «Необходимо принять во внимание текущий уровень накоплений вкладчиков и их достаточность. Предложенный порог достаточности в 10-12 млн. тенге – это расчетная стоимость пенсионного аннуитета, которая позволяет гражданам получать пожизненные пенсионные выплаты в размере минимальной пенсии после прекращения трудовой деятельности. Расчет стоимости пенсионного аннуитета производится актуарными методами. В учет берется средняя продолжительность жизни, ожидаемая сумма выплат, индексация и т.д. Если присутствует уверенность в обеспечении достаточного уровня пенсионных выплат – то досрочные изъятия пенсионных накоплений на иные цели вполне допустимы».

Глава АФК уверена, что досрочное частичное изъятие пенсионных накоплений – это хорошая мотивация для вкладчиков в повышении пенсионных накоплений. По ее убеждению, над мотивацией вообще необходимо серьезно поработать. Но в любом случае, более свободное распоряжение пенсионными сбережениями возможно лишь в том случае, если в полной мере достигнута задача по обеспечению адекватного пенсионного дохода в старости.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.