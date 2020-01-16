Алматы. 16 декабря. КазТАГ – Конгрессмены США обеспокоены распространением систем распознавания лиц и неточностями в ее работе, сообщает ВВС.

«Политики в США выразили обеспокоенность по поводу точности программного обеспечения для распознавания лиц и все большего его распространения. Технология разрабатывается рядом компаний, включая Amazon и Microsoft, и все чаще используется правоохранительными органами во всем мире. Некоторые технологии распознавания лиц неверно идентифицируют женщин и «цветных». Общественные объединения по защите гражданских свобод и конфиденциальности выразили обеспокоенность по поводу того, как собираются данные для этих программ», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что американские конгрессмены стараются ограничить использование системы.

«Это настоящее «Черное зеркало», — сказала конгрессмен от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортез, имея ввиду научно-фантастическое телешоу, посвященное темной стороне технологии.

Как стало известно, американские законодатели работают над законопроектом об ограничении использования системы распознавания лиц.

Также сообщается, что некоторые технические эксперты выразили обеспокоенность по поводу того, как используются растущие базы данных по распознаванию лиц, контролируемые правительствами и частными компаниями.

«Я думаю, что нам нужно приостановить технологию, а оставшуюся ее часть довести до ума», — сказала со-директор Института AI Now Нью-Йоркского университета и свидетель на слушании Мередит Уиттакер.

Она заявила, что необходимо ввести правила, требующие согласия на использование программного обеспечения для распознавания лиц. В настоящее время в США достаточно того, чтобы человек мог видеть камеру, чтобы считать это его согласием. Уиттакер заявила, что нельзя потакать корпоративным интересам и позволять внедрять эту технологию в свои системы без каких-либо гарантий.

Отмечается, что компании, которые заявили, что работают над разработкой программ распознавания лиц, включают Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

«Компании собирают данные для создания своего программного обеспечения для распознавания лиц различными способами, в том числе с помощью видеонаблюдения и с помощью веб-сайтов, включая сайты обмена фотографиями, такие как Flickr и Facebook. Фотофильтры, подобные тем, которые используются в Instagram и Snapchat, также можно использовать для изменения черт лица», — сообщает издание.

По информации ВВС, полиция США сообщала об успешном использовании технологии распознавания лиц для поиска пропавших детей и обнаружения преступников, но ошибки в алгоритмах привели к ошибочной идентификации.

«Лицам, обвиненным в преступлениях на основе данных программного обеспечения для распознавания лиц часто не говорят, что такая технология была использована. Существуют также опасения, что авторитарные режимы могут использовать эту технологию для слежки за гражданами. В таких странах, как Китай, уже созданы обширные системы наблюдения. Распознавание лиц облегчает отслеживание передвижений человека», — пишет издание.

Хотя технология все еще не безупречна, некоторые конгрессмены задаются вопросом о последствиях ее использования, когда технология станет более точной.

«Если мы сосредоточимся только на том, что система неправильно распознает лица, мы пропустим главное», — сказал Реп Марк Медоуз из Северной Каролины.

«Независимо от ее точности, существуют существенные проблемы с этой технологией и ее использованием», — заявил представитель Джерри Коннолли из Вирджинии.

Это было третье слушание, которое Комитет по надзору палаты представителей США провел по технологии распознавания лиц менее чем за год.

Тем временем, в Алматы компания, занимающаяся внедрением системы распознавания лиц Qamqor провела презентацию своего продукта для предпринимателей, полиции и партии «Нур Отан». При этом компания выразила готовность внедрить пилотный проект системы распознавания лиц в Медеуском районе Алматы. Сообщалось также о подписании соответствующего меморандума между компанией и департаментом полиции города, однако, пресс-служба ДП позднее это опровергла.

Система Qamqor предназначена для распознавания лиц людей, номеров машин, оставленных предметов, неадекватных движений людей и транспортных средств и тому подобного. В пилотном режиме установить ее планируется по периметру «Зеленого базара».