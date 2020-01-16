Алматы. 16 января. КазТАГ – Контактный зоопарк в Almaty Mall решили закрыть после критики общественности, сообщает пресс-служба акима Алматы.

«Акимат города Алматы разделяет мнение общественности и считает оказание такого рода «культурно-просветительских услуг» не соответствующим нормам гуманности. Нами было достигнуто соглашение с администрацией торгового центра Almaty Mall о расторжении договора с владельцем данного контактного зоопарка и прекращении его деятельности в месячный срок», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Также в акимате заверили, что в Алматы «это первый случай, когда в контактном зоопарке содержатся такие хищные животные (львенок, пантера, тигренок)».

«К сожалению, на сегодняшний день деятельность подобных учреждений законодательством Казахстана не регулируется. В этой связи нами будет направлено официальное письмо в министерство сельского хозяйства РК с предложением о разработке закона, запрещающего деятельность контактных зоопарков», — добавили в горакимате.

Напомним, ранее автор проекта Vsem dobra Андрей Фендриков, известный под псевдонимом Акын Акыныч, спел о жестоком обращении с дикими животными, которых содержат в небольших клетках в ТРЦ Almaty Mall, высказавшись против контактного зоопарка. Большинство подписчиков поддержали блогера и выразили мнение, что зоопарки давно пора запретить.

В Almaty Mall, комментируя возмущение общественности, корреспонденту МИА КазТАГ 12 января заявили, что работа контактного зоопарка осуществляется на законных основаниях.