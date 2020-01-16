КНБ предлагает передать адмздание в Алматы в оплату акций центра «Казимпэкс»

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предлагает передать административное здание в Алматы в оплату акций АО «Республиканский центр «Казимпэкс», передает корреспондент агентства.

«Передать в оплату акций АО «Республиканский центр «Казимпэкс» республиканское имущество согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления правительства, представленного КНБ РК.

Из приложения следует, что речь идет об административном здании общей площадью 1007 кв.м, расположенном на земельном участке площадью 0,0284 га (кадастровый номер: 20:311:018:180:67а/156а/А) по адресу: Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, 67/3.

«Передача объекта недвижимости необходима для повышения эффективности управления зданием (далее – объект) путем привлечения АО «РЦ «Казимпэкс» (далее – общество) дополнительных финансовых инструментов (собственные оборотные средства и заемные средства банков второго уровня на более выгодных условиях) и позволит обществу получить ряд преимуществ, таких как извлечение дохода в ходе коммерческой деятельности за счет сдачи в аренду офисных площадей, а также предоставление гостиничных услуг, в том числе для командированных органами национальной безопасности лиц», — уточнил в пояснительной записке к документу председатель КНБ Карим Масимов.

Также из записки следует, что проект предполагает создание дополнительных 20 рабочих мест.

АО «РЦ «Казимпэкс» сформировано на основании постановления правительства Республики Казахстан №1349 от 22 октября 2001 года в результате реорганизации РГП «Алтын Аскер» КНБ.

«Одним из направлений деятельности компании является разработка и поставка информационных систем на заказ под ключ», — говорится в описании деятельности центра на сайте компании.

Напомним, 9 ноября 2018 года МИА КазТАГ сообщало о аналогичных планах КНБ по передаче в оплату акций АО «РЦ «Казимпэкс» гостиницы «Аққу» в Нур-Султане.