Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Лишь на западе Казахстана в четверг ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ложбина циклона, с центром над Карским морем, принесет осадки, преимущественно в виде снега, на большую часть республики. Лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, порывистый ветер, метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер западный, юго-западный 9-14, во второй половине дня порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем -6-8, ночью -11-13.

В Алматы переменная облачность, временами снег. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем -1-3, ночью -5-7.

В Шымкенте переменная облачность, временами небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем -1+1, ночью -3-5.

В Костанайской области днем местами ожидается снег, ночью местами – небольшой снег, местами ожидаются метель, туман, ночью местами ветер 15-20, днем на большей части ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -8-13.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается снег, ночью местами – небольшой снег, местами ожидаются метель, ночью местами ветер 15-20, днем на большей части ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -3-8, ночью -9-14.

В Акмолинской области местами ожидаются снег, метель, ночью местами ветер 15-20, днем на большей части ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -10-15.

В Жамбылской области местами ожидаются снег, туман, гололед, метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -3-8.

В Туркестанской области местами ожидаются небольшие осадки, в горах и предгорьях – небольшой дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед, метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -1-6.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью без осадков, местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Карагандинской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью местами – снег, местами ожидаются туман, гололед, метель, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -10-15, ночью на юге -7.

В Павлодарской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью – снег, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, с метелью. Днем и ночью -10-15.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются снег, усиление ветра 15-20 метров в секунду, с метелью. Днем -2-7, ночью -3-8.

В Актюбинской области ожидается погода без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, с метелью. Днем -3-8, ночью -6-11.

В Алматинской области местами ожидаются снег, туман, гололед. Днем -1-6, ночью -5-10.

В Кызылординской области ожидается погода без осадков, местами ожидаются туман, гололед. Днем -1-6, ночью -4-9.

В Мангистауской области без осадков, местами ожидается туман. Днем -2+3, ночью -2-7.

В Атырауской области тоже без осадков, местами ожидается туман. Днем -3+2, ночью -2-7.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики будет наблюдаться колебание уровня воды, в нижнем течении реки Сырдарья возможно дальнейшее образование заторов льда, ожидается подъем уровня воды», — предупредили синоптики.