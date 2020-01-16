Тогжан Кожалиева: Есть фигуры — Масимов, Тасмагамбетов, от них зависят дальнейшие шаги власти

Алматы. 15 января. КазТАГ – Асет Матаев . Карим Масимов, Дарига Назарбаева, Аскар Мамин, Имангали Тасмагамбетов… Какие кадровые перестановки возможны в ближайшее время на казахстанском политическом Олимпе? Об этом в интервью МИА КазТАГ рассказала инициатор движения HAQ, член Коалиции гражданских инициатив Тогжан Кожалиева.

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— Неделю назад вы опубликовали свой прогноз, что грядут важные кадровые перестановки в Казахстане. В частности, вы написали, что Карим Масимов может быть назначен премьер-министром Казахстана, его первый зам по КНБ Самат Абиш может возглавить КНБ. Прокомментируйте этот и другие ваши прогнозы.

— Есть фигуры: Масимов, Мамин, Тасмагамбетов, от которых все время зависит, как дальше будет государство двигаться. И Масимов – из тех фигур, которые думают, каким будет дальше вектор развития страны. Так как КНБ в последние месяцы особенно очень большую роль ведет в развитии государства, мы, наверное, на себе это ощущаем и на политическом движении, он – фигура достаточно сильная и он дальше уже не может сидеть в ранге одного только ведомства, хотя и такого мощного. Поэтому, вопрос: «Кто победит?». Если победит так называемая «библиотека», то скорее всего Масимов будет премьер-министром. Если победит направление «администрация – Токаев» или «новые силы» и Токаев, как их олицетворение, то, скорее всего, такую мощную фигуру отправят в Москву.

— Вы предполагаете, что в принципе Масимов может стать президентом в будущем?

— Я знаю, что в 2007 году примерно такое желание уже было. Были даже инсайды, что его согласовала Россия, и там – Китай и США. Но внутренние элиты побоялись и уговорили Нурсултана Абишевича остаться. Есть предположение, что Масимова могут поставить, но наше общество его не примет, так как он – немножко другой национальности.

— Покойный Серикболсын Абдильдин предполагал сценарий: Назарбаев оставит должность президента, но будет иметь сильные рычаги для управления Казахстаном. Тогда предполагалось, что Самат Абиш будет следующим президентом по сценарию России – как директор ФСБ Путин стал премьер-министром и через время – ИО президента.

— Самат Абиш – такая «темная лошадка», но возможно она работает, потому что, на мой взгляд, Путин в первое время был достаточно позитивным для развития России фигурой: он все-таки остановил войну в Чечне, имеет образ собирателя земель, есть образ, что он восстановил армию, восстанавливает науку, образование, остановил некую текучесть кадров за рубеж. В первые годы Путин был неким позитивом для России, ну в последнее время Путин – другая фигура.

— Вы в прогнозе своем сказали, что Дарига Назарбаева возможно перейдет первым заместителем или, наверное, уже председателем партии «Нур Отан». Получается, что шансы ее уменьшаются или – наоборот увеличиваются стать преемником?

— Если Дарига Нурсултановна возглавит «Нур Отан», а нам возможно скоро в феврале уже это скажут, будет очередной или внеочередной съезд, то нас точно ждет парламентская республика – глава самой большой парламентской фракции диктует в условиях фракционного большинства, кто будет в правительстве и какой вотум: доверия или недоверия, будет главе государства.

— Соседний Кыргызстан, где прошли две революции, формально считается парламентской республикой, но президент назначает председателя ГКНБ и генпрокурора и фактически управляет страной. Не произойдет ли так, что, если у нас будет стремиться одна часть, как вы говорите «библиотека», к парламентской республике, чтобы иметь рычаги давления на президента, но на самом деле любой депутат, министр, будет понимать, что над ним висит меч КНБ или генпрокуратуры?

— Дамоклов меч КНБ висит над нами все время, независимо от того, это – власть президента или власть того человека, которую ему предоставили. КНБ у нас все время было рулящим, потому что вся информация собирается в КНБ: прослушка, слежка, читка всех документов. Поэтому, у кого бы ни был КНБ, КНБ – это самодостаточная фигура, диктующая условия. Тому же Елбасы он тоже в какой-то мере диктовал условия. Помните Рахата Алиева? Поэтому в КНБ ставят людей осторожнее, с тем чтобы они не диктовали условия.

— У нас говорят о том, что Казахстаном на самом деле управляют группировки. Будут какие-то глобальные изменения в ближайший год, если власть полностью передадут Токаеву?

— Мы всегда смотрим на то, что происходит в соседних государствах. Одним из первых решений Путина было то, что он нивелировал все олигархические группировки: Березовского, Чубайса, Ходорковского. В итоге осталась одна группировка – Путина.

Токаев скорее всего пытается повторить этот путь – нивелировать влияние олигархических сил и он – в начале пути. Это будет правильно потому, что олигархические интересы сильно влияют на экономику. Из-за этого не развиваются малый и средний бизнес, банковский сектор, жилищное строительство, даже образование. Этим группировкам, этим силам принадлежит практически все: медицина, образование, банковский сектор. Они поделены между этими группировками влияния. И если все нивелируется, то будет конкуренция.

Если не хватит у Токаева духа, то мы увидим жесткую борьбу между всеми этими кланами. Это будет худший сценарий для Казахстана.

— За последние два года наш народ активизировался. Власть, группировки, силовики, судебная система учитывают, что даже система права, принятия экономических решений должны меняться?

— Я спрашивала многих людей из окружения Токаева, тех, кто с ним раньше работал, интеллигентных, не замеченных ни в какой коррупции. Он же только встал у руля. Есть сила инерции и силы противостояния ей. Он сам заявляет, что дает поручения, но министры саботируют его решения. Поэтому аппарат же – тот же. Как бы лошадь не тащила повозку, в которую должны быть запряжены сто лошадей, она ее не сдвинет с места. Когда Токаев наберет себе команду сторонников, тогда, может, изменения будут, но пока ждать, наверное, этого – утопично.

Есть такая точка отсчета как день рождения Елбасы. 80 лет. До дня рождения точно происходить ничего не будет, точно не будет выборов. Все ждут, что в феврале объявят выборы. Я сомневаюсь, что выборы будут до дня рождения Елбасы. Если они будут, то минимум осенью, скорее всего – в феврале (2021 года – КазТАГ).

— Многодетные матери начали выходить на митинги стихийные после того, как погибли пять девочек в Астане. Мы в 1986 году всему Советскому Союзу показали, что народ хотел перемен. Может поводом был приход Колбина, то же самое – потом события происходили. Парад Независимостей прошел в других странах: Прибалтике, Грузии, Закавказье. Народ влияет на власть.

— К сожалению, наш народ всегда активно сплачивался только во время внешней угрозы. Колбин – это внешняя угроза, потеря независимости, джунгары – внешняя угроза, потеря независимости. Идеей потери независимости казахи, наш народ, может сплотиться. Но потерей материальной независимости, уроном – нет.

— А земельный вопрос?

— Это – тоже угроза потери независимости, когда вся земля могла перейти к китайцам.

— Вы упомянули о Тасмагамбетове. 9 декабря ему исполнилось 63 года, спустя неделю его отправили на пенсию. Ваш прогноз, чем он будет заниматься? Ведь об этом человеке говорили, что он — один из возможных преемников Нурсултана Назарбаева.

— Тасмагамбетов, у которого недавно мама ушла в мир иной, так сложилось, думаю, сейчас не будет никуда двигаться, пока не пройдет 40 дней, никуда выходить не будет. Все пытаются почему-то прямо сейчас, как только он ушел из посольства, что он получит назначение. Он – человек, насколько я понимаю, который очень ценит семейные традиции, и он выдержит эти 40 дней, может даже больше и никакого ответа держать здесь нельзя, потому что есть все-таки человеческие ценности.

Я сомневаюсь, что его попытаются оставить во власти. Он также неудобен и для старого и для нового режима, если не придумают ему какую-то должность, взамен Кушербаева – госсекретаря. Это – якобы третий человек в Казахстане, но полномочий нет конституционных особо.

Наверное, после 40 дней он сделает какое-то заявление, куда он хочет, потому что народ ждет именно из его уст, куда он хочет пойти.

— Будет ли Россия влиять на проведение парламентских выборов, согласовала ли она приемника нынешнего и в будущем будет ли она влиять на политический расклад в Казахстане?

— Последние 30 лет у нас сам президент – глава олигархических сил, он определял, как будет двигаться страна. Олигархические силы определяют кандидатуры: раз-два-три. Из них кого-то потом согласовывают, конечно же, Москва, Китай, Вашингтон. Эти три страны, с которыми идут постоянные согласования, куда ездил Токаев – в Китай, Россию и США. Дарига тоже ездила в Россию и США, кроме Китая.

— То есть, вы считаете, что есть три центра принятия решений. Нет какой-то монополии России?

— Нет. Ничего не изменится. В принципе, со времен наших ханов ничего не изменилось, они так же ездили на согласование в Россию и в Китай.

— Вы писали в Facebook о том, что будут изменения по Бауыржану Байбеку, по Асету Исекешеву, по другим персоналиям. А вы могли бы сказать почему и кто хочет переместить их на другие должности?

— Байбек, Исекешев… Мамин – немножко посерьезнее фигура, Нигматулин – одиозная фигура. Передвижения Мамина, скорее, будут основываться на том, что Мынбаев нашел в КТЖ, Исекешева есть желание продвигать у Елбасы потому, что «прикипело сердце» к нему. Байбеком движут личные амбиции, он считает, что может стать главой государства. У Нигматуллина есть желание быть большим бизнесменом.

У всех разные амбиции, поэтому, конечно, передвижения могут быть.

— У Токаева сейчас есть возможность назначить премьер-министра или главу «Самрук-Казына»? Как вы считаете?

— Мне кажется, что он набирает силу. Он уже начинает диктовать условия.

— Токаев чувствует поддержку со стороны международных партнеров? Он ориентируется на Пекин, Россию, США во внутренней политике?

— Думаю, ориентируется и чаще всего все эти три стороны хорошо понимают, кто такой Токаев, что это за фигура – очень компромиссная, правильная. Лучше свой до боли знакомый, чем непонятно кто и непредсказуемый.

— Токаев может предпринять кадровые перестановки, как Елбасы?

— Елбасы – не вечный. Кощей Бессмертный только в сказках существует, Елбасы – в том возрасте, когда год за три идет, поэтому время Токаева придет. Он сейчас выжидает, в следующем году его шаг будет твердым.

— Тогжан, вы – лидер движения HAQ, которое планирует перерасти в партию. Вы готовы объединиться с какими-то политическими силами или какую-то коалицию создать в парламенте в случае, если вы пройдете в парламент?

— Мы для этого создавали Конгресс гражданских инициатив, чтобы под этим «зонтиком» объединять в стране все силы, которые хотят в стране перемен. Мы хотим и можем стать второй, а может быть главенствующей партией в ближайшие два-три года, если нас выберут. Мы хотим быть реальным конструктивным оппонентом системе, мы будем правильными оппонентами – будем говорить правду реальности, поэтому мы – HAQ (истина).

— Готовы вы, как некогда Сарсенбаев, пойти во власть, чтобы провести политические реформы?

— Власть – это инструмент достижения своих целей. Та политическая сила, которая говорит, что «мы не хотим во власть» – лицемерит, играет в политические игры. Если ты хочешь что-то реально изменить в стране, то это можно сделать только через власть.

— Как вы оцениваете нахождение некоторых людей, ранее оппозиционно настроенных, в НСОД? Это вообще правильно — работа с властью, общение?

— Работать с властью нужно. Это правильно потому, что, если ты не умеешь власть убеждать и не можешь быть оппонентом, ты не можешь быть силой или оппонентом – чтобы их убеждать, ты должен быть достаточно сильным игроком, у тебя должны быть доводы.

— Когда состоятся те кадровые перемены, о которых мы говорили?

— Мелкие изменения, типа «Кто будет советником президента», может быть произойдут уже к началу февраля – концу января. Премьер-министр, послы – после съезда «Нур Отана» или перед ним. Февраль будет знаковым месяцем, и он много чего нам прояснит по траектории следующего года.

— Благодарим Вас за интервью!

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Полный вариант интервью с Тогжан Кожалиевой в видео-формате смотрите на YouTube-канале мультимедийного агентства SilkRoad.

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