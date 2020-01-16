Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера

Алматы. 16 января. КазТАГ — Президент РФ Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает пресс-служба президента РФ.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в государственную думу», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, фракция «Единой России» в госдуме в 09.00 мск (12.00 по времени Нур-Султана) в четверг проведет заседание по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы правительства.

Напомним, 15 января правительство премьер-министра России Дмитрия Медведева ушло в отставку на фоне оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным предложений об изменении Конституции. В этот же день Путин подписал указ «О правительстве Российской Федерации», которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева.

Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в конституцию, в том числе доверить государственной думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. По его предложению, президент будет обязан назначить предложенных кандидатов. Путин напомнил, что сейчас, в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции РФ, президент лишь получает согласие госдумы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с советом федерации.

Михаил Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года.