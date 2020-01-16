Поправки приведут к тому, что на учет по НДС обяжут встать работающих по «упрощенке»

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Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Принятие проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата» приведут к тому, что на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) обяжут встать работающих по упрощенной декларации, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«Атамекен» выступил против планируемого снижения порога по НДС для предпринимателей. (…) По мнению экспертов «Атамекена», поправка в законодательстве приведет к тому, что на регистрационный учет по НДС обязаны будут встать предприниматели, работающие по специальному налоговому режиму на основе упрощенной декларации», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что по итогам 2018 года индивидуальные предприниматели (ИП) с доходом свыше Т50 млн в стране порядка 12 тыс., а юрлиц – около 7 тыс.

«В конечном счете эта норма приведет к повышению нагрузки на малый бизнес: предпринимателям придется брать в штат бухгалтеров для ведения налоговой отчетности, возникнет необходимость перестроения структуры работы с контрагентами, а это риск раздробления и ухода бизнеса «в тень», — считают в нацпалате.

Как заявили в НПП, «одним словом, поправка антипредпринимательская».

«Вместо того чтобы дать предпринимателям расти эту компанию загоняют обратно. Нет смысла развиваться, потому что маленькое предприятие еще не успело встать на ноги, а его уже обложили 12% налогом. НДС сложно администрируемый налог: если раньше я мог раз в полгода сдавать отчет и платить налог с выручки, то с НДС так не получится. Здесь нужно суждение бухгалтера и цена ошибки очень высока. Бизнес старается оптимизировать свою работу. Если у компании 8% рентабельности, то она просто разобьет свои доходы и создаст еще одну компанию. Предприниматели будут дробить бизнес», — сказал глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин.

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Напомним, что министерство национальной экономики инициировало законопроект, предусматривающий снижение порога постановки на учет в качестве плательщика НДС с 30 тыс. МРП до 20 тыс. МРП. Согласно законопроекту, на учет по НДС должны будут встать налогоплательщики, чей годовой оборот превысит Т53 млн, а не Т79,5 млн, согласно действующим нормам.

1 МРП = Т2651.

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