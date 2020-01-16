Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в ЗКО, СКО и Актюбинской области

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«17 января в Актюбинской области местами ожидаются туман, метель, гололед, ветер западный, юго-западный 15-20 метров в секунду. В Актобе 17 января ожидаются метель, ветер западный, юго-западный порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Петропавловск в пятницу ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«17 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, метель. Ветер западный, ночью местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 17 января ожидается гололед, ветер западный, ночью порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.