Академия гражданской авиации выиграла в суде Алматы дело об отзыве лицензии

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Академия гражданской авиации Казахстана выиграла в суде Алматы дело об отзыве лицензии, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Академия выиграла в суде дело об отзыве лицензии и теперь учебное заведение продолжает работу в обычном режиме», — подтвердили корреспонденту агентства в Академии гражданской авиации в четверг.

Напомним, 8 ноября 2019 года министерство образования и науки Казахстана заявило о том, что по результатам внеплановой проверки в Академии гражданской авиации выяснилось, что учебное заведение не устранила выявленные ранее нарушения. МОН уточнило, что для лишения лицензии на ведение образовательной деятельности материалы административных дел направлены в специализированный межрайонный административный суд Алматы.

Несколькими месяцами ранее – в августе в МОН заявили, что в Академии были выявлены нарушения нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность вузов. Также, по данным ведомства, в академии не были соблюдены лицензионные требования к количественному составу преподавателей, к доле ученых, к научным руководителям, а также не обеспечено наличие договоров на профессиональную практику обучающихся и так далее.