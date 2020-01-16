Задержанного в Гонконге в ходе беспорядков казахстанского студента освободили под залог

Астана. 16 января. КазТАГ — Задержанного в Гонконге в ходе беспорядков казахстанского студента Нукпи Абилькаира освободили под залог, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«15 января в районном суде Гонконга состоялось третье слушание об освобождении под залог Нукпи Абилькаира. Интересы А. Нукпи представлял адвокат, предоставленный Баптистским университетом. Принимая во внимание доводы защиты судом решено освободить А. Нукпи под залог», — говорится в сообщении в четверг.

Согласно постановлению суда, «Нукпи обязан совместно проживать с матерью на кампусе Баптистского университета до следующего слушания, назначенного на 26 февраля, соблюдать установленный комендантский час».

«Генеральное консульство РК в Гонконге оказывает полное содействие матери А. Нукпи путем участия в переговорах с адвокатами, судебных слушаниях, а также предоставлении другой необходимой консульско-правовой помощи».

Напомним, 18 ноября 2019 года в Гонконге в ходе столкновений с протестующими был задержан казахстанский студент – студент первого курса Баптистского университета Гонконга Нукпи Абилькаир. 20 ноября в МИД РК сообщили, что «сегодня прошли предварительные слушания по делу гражданина Казахстана».