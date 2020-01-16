Без помощи иранских вооруженных сил и их иракских сторонников США не смогли бы так быстро разгромить ИГИЛ в Ираке и Сирии

Президенту Трампу и его советникам следует держать в уме этот и другие такие случаи при обдумывании своих следующих шагов в отношении Ирана

Издание Edwardsville Intelligencer опубликовало статью Лоуренса Дж.Корба под названием «Commentary: A troubled history with Iran» — «Комментарий: проблемная история с Ираном».

В ней говорится так: «После террорристических актов 11 сентября 2001 года Иран оказался единственной мусульманской страной, которая публично осудила их, фактически проведя шествие со свечами на футбольном стадионе в Тегеране. И после нашего вторжения в Афганистан иранская сторона предоставила критическую информацию о Талибане и Аль-Каиде, которая позволила нам изгнать эти группировки из Афганистана в считанные недели. Наконец, на проводившейся в декабре 2001 года Боннской конференции иранцы убедили своих союзников по Афганистану (Северный альянс) поддержать выдвижение Хамида Карзая, который является пуштуном, на пост президента. Без их помощи Карзай не получил бы достаточной поддержки для получения верховной власти в стране.

Я лично участвовал в этих событиях: Когда произошли террорристические акты 11 сентября 2001 года, я работал в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, и вскоре после (тех) нападений со мной и несколькими моими коллегами связался посол Ирана в Организации Объединенных Наций и пригласил на ужин в нью-йоркском представительстве этой страны. На обеде посол попросил нас передать администрации Буша месседж о том, что Иран готов помочь Соединенным Штатам в свержении Талибана и Аль-Каиды и формировании нового правительства в Афганистане, что мы и сделали.

В ответ за оказанную иранской стороной в этих делах помощь президент Джордж Буш-младший примерно через месяц после Боннской конференции публично объявил о включении Ирана в мировую «ось зла», наряду с Ираком и Северной Кореей, и прикрепил этим странам ярлык государств-изгоев, которые укрывают, финансируют и помогают террористам, представляющим серьезную и нарастающую опасность для США и всего мира.

Буш и его помощники – входившие и не входившие в состав президентской администрации – всячески давали понять, что после того, что, по их мнению, станет быстрой победой в Ираке, мы двинемся в Иран.

Поэтому вряд ли нужно было удивляться тому что иранский Корпус стражей Исламской революции и спецподразделение Аль-Кудс во главе с Сулеймани приняли меры против наших войск в Ираке после того, как они вторглись на территорию этой соседствующей с Ираном страны и оккупировали ее.

Наконец, после того, как обученные американцами иракские военные отказались сражаться с ИГИЛ, именно иранские вооруженные силы и их иракские сторонники наряду с нашими войсками предпринимали усилия, направленные на недопущение захвата страны Исламским Государством. Без их помощи Соединенные Штаты не смогли бы так быстро уничтожить халифат ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Хотя такой ход событий не освобождает Иран и его лидеров от ответственности за некоторые их незаконные и агрессивные действия в регионе, президенту Трампу и его советникам следует держать в уме эти другие случаи при обдумывании своих следующих шагов в отношении Ирана.

Невыполнение этого требования, скорее всего, приведет к нежелательному и катастрофическому исходу».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Официальный Тегеран оказал значительную помощь Западу в Ираке и Афганистане. В частности – посредством убеждения ведущих общественных и политических сил этих стран к принятию демократических институтов у себя. А еще поддерживаемые Ираном шиитские вооруженные формирования в Ираке сыграли важную или даже, можно сказать, решающую роль в нанесении поражения базировавшимся в этой стране силам группировки Исламское Государство. И вряд ли сейчас кто-нибудь из серьезных военно-политических экспертов возьмется отрицать такой вывод.

Автор вышеназванной статьи Лоуренс Дж.Корб является старшим научным сотрудником Центра американского прогресса и старшим советником Центра оборонной информации.

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