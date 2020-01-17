Нур-Султан. 17 января. КазТАГ – 14 авиарейсов задерживаются из-за сильной метели в Нур-Султане, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев».

«В связи с плохими метеоусловиями (сильная метель) имеются задержки авиарейсов из/в международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев». На данный момент девять рейсов задерживаются по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов, это два рейса авиакомпании FlyArystan (Павлодар, Москва) и семь рейсов авиакомпании «Эйр Астана» (Алматы – два рейса, Кызылорда, Шымкент – два рейса, Актобе, Уральск). На вылет имеются задержки пяти рейсов – четыре рейса авиакомпании «Эйр Астана» в Алматы, и один рейс авиакомпании «Аэрофлот» по направлению в Москву», — говорится в сообщении в пятницу.

Как пояснили в аэропорту, из-за сильных порывов ветра (от 15 метров в секунду и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов.

«Международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев» работает в штатной режиме», — сказано в сообщении.