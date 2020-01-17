Владимир Путин может возглавить обновленный Государственный совет в качестве высшего руководителя по примеру Нурсултана Назарбаева

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Зарубежная пресса о пертурбациях на властном Олимпе России

Послание Владимира Путина Федеральному собранию и его предложение о внесении поправок в целый ряд статей Конституции вызвали большой резонанс в иностранных средствах массовой информации.

Владимир Путин

Издание Vice Impact – «Here’s Why Putin’s Entire Cabinet Just Quit»: «Критики путинского режима характеризуют этот шаг как захват власти. Алексей Навальный, лидер оппозиции Путину, едко отозвался об уходе Медведева. «Основной результат сообщения Путина: что это за [идиоты] (и / или мошенники) — все те, кто сказал, что Путин уйдет в 2024 году, написал он на своей странице в социальной сети Twitter. – Оставаться пожизненным единоличным лидером, захватив в собственность целую страну, присвоив себе и своим друзьям ее богатства — единственная цель Путина и его режима».

Выступивший по этому случаю с заявлением американский сенатор Бен Сасс, республиканец из Небраски, сказал: «История, старая как мир: российский кукловод ищет новых марионеток».

Газета Financial Times – «Vladimir Putin outlines leadership revamp and picks new PM»: «67-летний Путин в течение долгого времени вел себя уклончиво по вопросу о том, намерен ли он оставаться у власти после 2024 года, когда ему, согласно закону, надо будет покинуть пост президента.

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Однако нынешнее решение, похоже, подтвердило давние предположения о том, что он рассчитывает либо стать премьер-министром во второй раз, либо возглавить обновленный Государственный совет в качестве высшего руководителя по примеру казахстанского верховного главы Нурсултана Назарбаева.

Кремлевские наблюдатели в среду пытались уяснить смысл этих маневров. Предложенный пакет нововведений выглядит «хаотичным и деструктивным», сказал Глеб Павловский, бывший кремлевский пиарщик.

«Изменение конституции не приведет к формированию стабильной новой системы, а только подрывает предыдущую систему, — добавил он. — Оно не дает ответа на вопрос о том, что как быть с Путиным после его отставки. В настоящее время есть авторитарная система, которая работает. Так что [эти изменения] носят в основном декоративный характер».

Сайт BENIN WEB TV – «Troisième guerre mondiale : la Russie de Vladimir Poutine prend la menace très au sérieux»: «В среду российский президент Владимир Путин выступил перед парламентом с посланием (к народу) о положении в стране. В своей этой речи он поднял также другие вопросы. В частности такие, как конфликты на Ближнем Востоке.

Владимир Путин считает, что региональные конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в мировую войну. Он призвал к «серьезному обсуждению» вопросов международной безопасности и стабильности.

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Путин отметил, что «ответственность за развитие человечества» несут пять ядерных государств, сообщает информационное агентство Anadolu. «Региональные конфликты могут стремительно перерастать в угрозы для всего международного сообщества. […] Убежден, серьезный и прямой разговор об основных принципах стабильного и безопасного миропорядка, безусловно, назрел. Пять ядерных держав должны устранить причины, которые могут привести к войне», — подчеркнул российский президент в своем выступлении перед Федеральным собранием.

Владимир Путин также сказал, что Россия в настоящий момент чувствует себя в безопасности, имея такое новейшее оружие, «какого нет ни у одной другой страны», но ей (нельзя почивать на лаврах и расслабляться) необходимо развиваться дальше. Информационное агентство Anadolu приводит его высказывание о том, что Россия открыта для сотрудничества со всеми «заинтересованными» партнерами, и страна никому не угрожает, но будет продолжать укреплять свою национальную безопасность.

Обращение президента к Федеральному Собранию — это ежегодное мероприятие, в ходе которого глава Кремля озвучивает свое видение стратегических направлений развития страны на ближайшее будущее. Его речь включает в себя как политические, экономические и идеологические положения, так и конкретные предложения, связанные с законодательной работой парламента».

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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