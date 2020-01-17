Аким Павлодарской области Булат Бакауов задержан и помещен в ИВС – источник

Алматы. 17 января. КазТАГ – Аким Павлодарской области Булат Бакауов задержан и помещен в изолятор временного содержания (ИВС), передает корреспондент МИА КазТАГ со ссылкой но источник, знакомый с ситуацией.

«Аким Булат Бакауов был задержан. Его поместили в ИВС Павлодара», — сообщил в пятницу источник корреспонденту агентства.

Напомним, 15 января МИА КазТАГ со ссылкой на источник в экибастузском акимате сообщило о том, что аким Бакауов не приехал на плановое мероприятие в Экибастузе на фоне информации о том, что он и один из его помощников были задержаны сотрудниками КНБ. Однако сами спецслужбы, а также пресс-служба акимата Павлодарской области данную информацию официально не подтверждают. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в ИВС и СИЗО Павлодара аким региона не доставлялся.

Позднее в облакимате прокомментировали распространенные в СМИ, социальных сетях и мессенджерах аудиозаписи и сообщения о якобы задержании и допросе акима Павлодарской области. В пресс-службе отметили, что «на данный момент нет никаких официальных подтверждений этой информации». Также в облакимате попросили «воздержаться от выводов до появления официальных данных».

В этот же день источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту агентства, что Бакауов и его советник находятся в здании департамента КНБ региона. Он не уточнил, кто именно из советников Бакауова находится вместе с акимом в здании ДКНБ, но отметил, что «советник – женщина». Отметим, что на протяжении длительного времени единственным советником-женщиной Бакауова является Татьяна Фишер.

16 января в пресс-службе акима Павлодарской области сообщили, что «на данный момент акимат Павлодарской области работает в штатном режиме». Как заявили в облакимате, «все руководство области находится на своем рабочем месте, единственное – аким области сейчас находится не в здании акимата, но он по рабочим моментам городе Павлодар сейчас». Однако уже к вечеру 16 января пресс-служба КНБ распространила сообщение, что 15 января комитетом нацбезопасности были проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по пункту 2 части 2 статьи 362 УК РК в отношении акима Павлодарской области Бакауова «по факту превышения должностных полномочий». Отмечалось, что «в настоящее время следственные действия продолжаются».

Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в марте 2016 года, а до этого он с апреля 2014 года по март был акимом Павлодара, еще раньше – с октября 2011 года по апрель 2014 года занимал должность акима города Аксу Павлодарской области.