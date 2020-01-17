Война Миров. Путин «выходит» из глобализации

Россия отгораживается от доминирования США. Контуров-барьеров будет несколько

Владимир Путин анонсировал ротацию верховной власти в России. Данную ситуацию не стоит путать с транзитом. Транзит был тогда, когда на смену команде Бориса Ельцина пришел второй президент Российской Федерации. В 2020 году правящая группа никакому из элитных или контрэлитных «смежников» контрольный пакет властных полномочий не отдает. Вместе с тем рокировки неизбежно приведут к сменам во внутренней и внешней политике государства. Премьер-министра Кремль уже поменял, а значит и прежний неолиберальный экономический курс будет как минимум сильно скорректирован.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию требует полноценного контекста. Например, в 2020-ый год россияне должны были войти со средней заработной платой в $1700 (по эквиваленту). Амбициозные «майские указы» 2012 года провалены по всем параметрам. Согласно «контрольным цифрам», в текущем году россиян ниже черты бедности «запланировано» не более 6%, а согласно официальной статистике таких 13% (в реальности еще больше). Поэтому без признания определенных недочетов хозяин Кремля обойтись не мог. Он констатировал провал «оптимизации» системы здравоохранения, но ничего не сказал про увеличение пенсионного возраста, который «съел» весь политический капитал главы российского государства.

Владимир Путин не может не знать, что рейтинг Сталина в российском обществе колеблется в районе 70%. Ясно, что обыватели хотят не репрессий, а порядка. Иосифу Сталину за многое можно что-либо предъявить, но ответственность правящей элиты перед государством и обществом в те годы присутствовала однозначно. Выставленные в интернете ролики главных федеральных каналов показывают, что «дизлайки» под Посланием перекрывают «лайки» в три-четыре раза. Не нужно быть социологом для понимания наблюдаемого: словам верховной власти россияне не верят и их не воспринимают – срочно нужны дела!

На алтарь повышения рейтинга президента пошел Дмитрий Медведев. Процедурно все было обставлено деликатно. Премьера не отправили в отставку за семь лет сокращения ВВП и шесть лет падения реальных доходов населения, а он сам ушел с поста председателя правительства, «проникнувшись» предполагаемыми изменениями в Конституции.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин по образованию (инженер-системотехник) и сфере деятельности (руководитель федеральной налоговой службы) дистанцирован от неолиберальной команды в экономическом блоке российского правительства и Центробанке. Правительство Медведева и Центробанк Эльвиры Набиулиной никак не препятствовали вывозу капитала из России все годы своего функционирования. В условиях санкционной войны Москвы и коллективного Запада следование рекомендациям МВФ и Всемирного банка со стороны российских экономических властей воспринимается населением страны как измена. До вступления России в ВТО в 2012 году она переживала экономический рост, а сразу с момента присоединения к данной организации пошел хозяйственный спад.

На внешнем контуре у Владимира Путина серьезных достижений нет. Лидер России по своей натуре человек острожный и не делает резких ходов. Из-за этого для Запада настоящим шоком стало возвращение Крыма в состав России при президенте Путине. Характер и результат действий хозяина Кремля в 2014 году понятно объясняет экономист Василий Галин: «За выход к морю Россия будет воевать с любым противником и при любых обстоятельствах. Это вопрос выживания. Эффективная береговая линия у Российской Федерации меньше, чем у Российской империи или у СССР».

Президент Путин пытается выторговать приемлемое (с его точки зрения) для России место в мировой иерархии с мюнхенской речи 2007 года. Однако Запад ни на какой раздел сфер влияния не идет и требует от хозяина Кремля полной и безоговорочной капитуляции. Вести высокорисковую политику как Реджеп Эрдоган Владимир Путин не может в силу своего психотипа, а к противостоянию со своими противниками «на истощение» в стиле Си Цзиньпина он не способен из-за нехватки ресурсов при действующей в России политической и социально-экономической модели.

К январю текущего года президент Путин подошел в ситуации стратегического пата. С Японией, например, никакого приемлемого территориального компромисса не получилось, а с ним и витка двусторонней экономической активности. С Александром Лукашенко проблема не решена. На Беларуси нужно остановиться подробнее. Если с Токио отсутствие прогресса можно списать на невозможность идти на территориальные уступки в пользу Японии, то с Минском проблема вроде бы в безвредной для Кремля плоскости.

Раньше Москва держала одну цену нефти на внутреннем рынке и другую для экспортных поставок. Поставщики на внутренний рынок платили налогов меньше, тогда как экспортеры облагались специальной экспортной пошлиной (довольно крупной). Такое положение вещей приводило к многочисленным серым и черным схемам по фиктивным или контрабандным перетокам «черного золота», что создавало всевозможные проблемы от налоговых сборов до откровенного криминала. В итоге правительство пошло на налогообложение «у скважины», а что потом будет делать нефтедобытчик с сырьем и куда продавать – его проблемы и решения. Беларусь как получала нефть по внутрироссийским ценам – так и получает. Но цена сама по себе выросла. Лукашенко требует, чтобы ему продавали нефть ниже, чем для российских потребителей. Вроде бы все козыри и разумные аргументы в таком споре у Путина, но он и здесь эффективно додавить «батьку» с выгодой для себя и России не может.

Последними каплями, переполнившими чашу разочарований Владимира Путина, стали удар по российскому спорту высоких достижений от WADA и санкции против «Северного потока – 2» от США, сопротивляться которым европейцы не в силах. На глобальной доске у России нет фигур, с которыми она может играть против коллективного Запада вообще и Вашингтона в частности на равных. Гипотетически есть ядерное оружие, но это на самый-самый крайний случай, то есть один вариант на миллиард. Теперь хозяин Кремля заявил, что будет рвать нити глобализации, ибо в рамках данного проекта Москве с ее устоявшейся линией поведения и характеристиками лидера все равно ничего хорошего не светит.

Россия уходит в глухую оборону. Изменение Конституции РФ в том месте, где нормы международного права имеют приоритет над внутрироссийским законодательством, означают выход Москвы из юрисдикции Европейского суда по правам человека, например. Накопленные запасы золота, долларов и евро дают подушку безопасности на случай проблем с глобальными (по факту западными) финансовыми институтами. Если за риторикой «Послания» последуют конкретные практические дела, то прежний беспрепятственный вывоз капитала из России на Запад и в оффшоры будет прекращен.

Предполагается, что собственно внутрироссийский контур в новых условиях должен быть самодостаточен. Отсюда столько внимания в последнее время к продовольственной безопасности и сворачивание кооперации в сфере ВПК с той же Беларусью. Вместе с тем, Путин не сможет отказаться от Евразийского экономического союза в качестве дополнительного периметра российского влияния. Различные проекты на Ближнем Востоке, в Латинской Америке или Африке свернуты тоже не будут, но поменяется их общий фон. Теперь это игры не на общей глобальной доске, а вылазки за пределы своей зоны доминирования либо работа на осях взаимодействия с дружественными «домами». Владимир Путин отказывается от глобализации в пользу фрагментации.

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