Алматы. 17 января.КазТАГ – Юрий Мизинов награжден золотой медалью Союза журналистов Казахстана, передает корреспондент агентства со ссылкой на решение правления этой творческой организации.

«Юрий Михайлович награжден за выдающиеся заслуги и весомый вклад в развитие гражданского общества в стране», — сообщил председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев.

«Примечательно, что он первым открыл интернет-газету, получил официальную регистрацию, создал дискуссионную площадку для разных позиций и пытался соблюсти баланс мнений. Его можно любить, его можно не воспринимать, но главное – он не допускал перехода на личности и разжигания розни. В этом он был тверд и непреклонен, за это его ценят и уважают», — добавил Сейтказы Матаев.

Примечательно, что в эти дни исполняется 20 лет со дня основания интернет-газеты zonakz.net и 70 лет со дня рождения Юрия Михайловича Мизинова, который много вложил в развитие негосударственной прессы в стране, когда еще многие пользовались аналоговыми телефонами, когда не было мобильной связи и социальных сетей. Он был президентом карагандинской телекомпании «Сары Арка», главным редактором газет «Зебра», «Колесо», «Грач», «451 по Фаренгейту», в последние годы – «Навигатор», Zonakz.net.

Ю. Мизинов – лауреат премии Союза журналистов республики, почетный журналист Казахстана.