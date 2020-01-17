Активисты в Алматы передали письмо в ООН про попросивших политубежище казахов из Китая

Алматы. 17 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Активисты Республиканского общественного объединения (РОО) «Атажұрт еріктілері» в Алматы передали письмо в комитет Организации объединенных наций (ООН) по правам человека про попросивших политическое убежище казахов из Китая Кастера Мусаканулы и Мурагера Алимулы, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Я только что передал письмо. Заходил один. Принимает письма один человек – сотрудник ООН Балжан Ошакбаева – передал ей», — сообщил в четверг, выйдя из офиса ООН в Алматы директор РОО «Атажұрт еріктілері» Ербол Даулетбек.

Вместе с ним к офису ООН подошла группа активистов движения.

«1 октября 2019 года из КНР в Республику Казахстан Кастером Мусаканулы и Мурагером Алимулы было совершено пересечение границы. 14 октября они были задержаны пограничной службой (ПС) КНБ. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания города Усть-Каменогорск ВКО. В одном из интервью заместителя председателя КНБ, директора ПС Дархана Дильманова было заявлено, что их обратно депортируют в КНР, тем самым толкая их на явную смерть, а в Китае их ждет только смерть. Так как их место жительство в Китае – Иле-Казахская автономная область, Тарбагатайская область, Дорбилджинский район подвергался политическим давления наиболее сильным образом. Мы просим вас обратить внимание на это дело, предоставить этим двум соотечественникам статус беженца и помочь оставить их на родине, в Республике Казахстан», — сказано в письме, который активисты передали в ООН.

Как сообщалось ранее, Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы – этнические казахи, граждане Китая, которые незаконно пересекли границу 1 октября 2019 года. По их словам, они бежали из-за преследований китайскими властями этнических меньшинств. 10 октября мужчины добрались до Алматы, чтобы сдаться властям, рассказать свои истории и попросить политического убежища у Казахстана. Позже оба были взяты под стражу.

Конвенция ООН о статусе беженцев – конвенция, принятая 28 июля 1951 года в Женеве конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 года. Конвенция дает определения понятия «беженец» и устанавливает общие основания, на которых предоставляется статус беженца. Конвенция допускает высылку беженца в интересах государственной безопасности, но запрещает их возвращение в государство, из которого они бежали, опасаясь преследования.

Казахстан присоединился к Конвенции в 1998 году.

5 декабря пресс-служба КНБ РК выложила в сеть интервью заместителя председателя КНБ РК – директора пограничной службы (ПС) КНБ РК Дархана Дильманова, в котором он комментирует ситуацию с двумя этническими казахами, бежавшими из Китая в поисках политубежища в Казахстане. В интервью он говорит, что «по окончанию судебных, а также всех уголовных ответственностей» данных граждан будут передавать в КНР.

6 января в Зайсане ВКО начался суд над Мусаканулы и Алимулы. Их привлекают к ответственности по статье об «умышленном незаконном пересечении государственной границы». Суд проходит на фоне массовых выступлений выражающих поддержку двоим этническим казахам.