Нур-Султан. 17 января. КазТАГ – Дороги закрыты из-за непогоды по всем направлениям из Нур-Султана и в ряде областей, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

Так, по данным ТОО «Казахавтодор» в связи с ухудшением погодных условий остаются закрытыми движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения в следующих регионах:

В Нур-Султане с 22.15 16 января по всем направлениям из-за метели и ограничении видимости.

В Акмолинской области с 16.00 16 января на автодороге «Екатеринбург-Алматы» (856-917 км, Жаксы-граница СКО) из-за снега, метели и ограничения видимости.

С 19.15 16 января на автодорогах «Жезказган-Петропавловск» (377-595 км граница Костанайской области-граница СКО), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (232-260 км граница Костанайской области-Сурган) из-за низовой метели и ограничения видимости.

С 20.30 16 января на автодорогах «Нур-Султан-Щучинск» (18-231 км Нур-Султан-Щучинск), «Жаксы-Есиль-Бузулку» (0-82 км Жаксы-Бузулук), «Екатеринбург-Алматы» (917-1247 км Жақсы-Нур-Султан), «Нур-Султан-Ерейментау- Шидерты» (16-200 км Нур-Султан-граница Павладарской области) из-за низовой метели и ограничения видимости.

С 22.00 16 января на автодорогах «Нур-Султан-Коргалжын» (38-180 км Акмол-Коргалжынский заповедник), «Нур-Султан-Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау» (16-51 км Нур-Султан-граница Карагандинской области) из-за низовой метели и ограничения видимости.

В Актюбинской области с 19.00 16 января на автодорогах «Оренбург-Актобе» (0-39 км, Актобе-Корайлы), «Самара-Шымкент» (773-965 км, Белогорка-Карабутак), «Актобе-Орск» (40-135 км, Ш.Калдаякова-граница РФ), «Карабутак-Комсомол-Костанай» (0-234 км, Карабутак-граница Костанайской области) из-за сильного ливня и гололеда.

С 20.00 16 января «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (0-401 км, Кандыагаш-Иргиз) сильный ветер, метель.

В Карагандинской области с 22.00 16 января на автодороге «Алматы-Екатеринбург» (1071-1142 км, Темиртау-граница Акмолинской области) из-за метели и ограничения видимости.

С 22.20 16 января «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Нура-Темиртау» (101-266 км, Нура-Темиртау) метель, ограничение видимости.

С 23.15 16 января «Кызылорда-Павлодар» (970-1066 км, Караганда-Молодежный) метель, ограничение видимости.

С 2.50 17 января «Алматы-Екатеринбург» (1504-1620 км, Караганда-Аксу-Аюлы).

С 3.50 17 января «Караганда-Павлодар» (17-63 км, Караганда-Ботакара).

В Костанайская области с 19.30 16 января на автодорогах «Екатеринбург-Алматы» (555-729 км, Тобыл-граница Северо-Казахстанской области), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (3-232 км, Костанай-граница Акмолинской области), «Денисовка-Мюктыколь-граница РФ» (0-167 км, Денисовка-Жетикара-Мыктыколь), «Жезказган-Петропавловск» (252-377 км, граница Карагандинской области-граница Акмолинской области) из-за метели и ограничения видимости.

В Павлодарской области с 20.35 16 января на автодороге «Нур-Султан-Ерейментау- Шидерты» (200-242 км, Шидерты-граница Акмолинской области) из-за метели и ограничения видимости.

С 23.30 16 января на автодороге «Кызылорда-Павлодар» (1206-1135 км, Шидерты-граница Карагандинской области) из-за метели и плохой видимости.

В Северо-Казахстанской области с 16.00 16 января на автодороге «Екатеринбург-Алматы» (795-856 км, Рузаевка-граница Акмолинской области) из-за снега, метели и ограничения видимости.

«Комитет по ЧС МВД убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, SMS-оповещением. В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах, несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112», — добавил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.