Доллар продолжает дешеветь в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 17 января. КазТАГ – Доллар США относительно данных за четверг в пятницу продолжает дешеветь в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т377,6, а продажи – Т379,4.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т377,1, а продают по Т378,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т378, а продажи – Т379,1.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т377,75.