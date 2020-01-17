Алматы. 17 января. КазТАГ – Владельцы кыргызских и армянских авто вышли на митинги в нескольких городах Казахстана, передает корреспондент агентства.

В Актау встреча автомобилистов прошла на набережной, напротив поселка «Приморский».

«Более сотни автовладельцев выразили свое недовольство по поводу регистрации автомобилей, находящихся на иностранном учете», — сообщает «Лада».

Отмечается, что с автомобилистами встретился начальник местной полицейской службы Мадияр Омаров.

«Я понимаю вашу позицию, все ваши вопросы рассмотрят завтра. Главное, что ваши цели мирные и что вы не собираетесь нарушать правопорядок. Завтра будет проходить акция «Приемная на дороге». Все вопросы вы сможете задать сотрудникам полиции и департамента государственных доходов. Встреча с населением будет проходить возле здания партии Nur Otan в 14 микрорайоне, возле торгово-развлекательного комплекса «Актау», а также возле центра обслуживания населения и СпецЦОНа», — сказал Омаров.

Один из автовладельцев Ерлан Башинтаев поделился своим мнением о происходящем. По его словам, «такими методами» власть не добьется своего, а только настроит против себя народ.

«Нельзя так делать – все и сразу. Властям нужно было какую-то временную регистрацию сделать, ну невозможно будет зарегистрировать законно автомобиль в Казахстане. Это бешеные деньги. За свою машину я отдал Т4 млн, если я решусь ее узаконить – заплачу такую же сумму, если не больше. Сейчас машина – не роскошь, но государство хочет ее превратить в роскошь. Мы что – миллиардеры? У меня семья, мне ее кормить нужно. Я автомобиль приобрел для этих целей, а теперь я должен кормить свою машину. Чем аргументирует власть? Что, в основном участники в ДТП по стране – владельцы машин с иностранными номерами. Где здесь логика? Мол, машины все битые, поэтому так дешево продаются. Следственно, такой автомобиль неисправен, может быть неконтролируемым на дороге. Но автомобилем управляет водитель! Сам я слесарь, разбираюсь в автомобилях, моя машина бывала в ДТП, но не сильном. С августа езжу на ней и не замечал каких-либо проблем. Что за бред? Если они начнут штрафовать за несвоевременную регистрацию – да у них места не хватит на штрафстоянках!» — сказал Башинтаев.

В Жанаозене возле ТРК «Жанаозен», по сообщению очевидцев, собралось около 250 человек.

По информации TobolInfo, митинг накануне вечером прошел и Костанае. Отмечается, что автомобили собирались в районе городского пляжа, чтобы выразить недовольство по поводу условий регистрации автомобилей, состоящих на учете в Кыргызстане и Армении.

Ожидается, что еще один митинг автолюбителей запланирован на пятницу в Уральске.

«Сегодня в центре Уральска владельцы автомобилей с иностранными номерами намерены собраться перед зданием «Нур Отана» в районе городского акимата. Поводом стал запрет властей на эксплуатацию таких авто. Полиция намерена там же провести разъяснение новых норм», — сообщает Уральская неделя.

Напомним, 16 января МИА КазТАГ сообщало, что автолюбители Актобе вышли с требованием снижения ввозных пошлин на автомобили из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее министерство внутренних дел РК заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане.