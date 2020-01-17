Алматы. 17 января. КазТАГ – Крупнейшие нефтяные компании мира годами жили не по средствам, сообщает Кливлендский институт энергетической экономики и финансового анализа.

«Согласно новому отчету, крупнейшие нефтегазовые компании годами жили не по средствам и платили инвесторам больше денег, чем они могли себе позволить. Исследование, проведенное Кливлендским институтом энергетической экономики и финансового анализа, показало, что пять крупнейших нефтяных компаний – Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell, BP и Total – потратили $536 млрд на дивиденды и выкуп акций с 2010 года, получив всего $329 млрд свободных средств», — говорится в сообщении Energy Voice.

По словам директора Кливлендского института энергетической экономики и финансового анализа Тома Санзилло, у крупных нефтяных компаний постоянно слабые показатели, однако они рассчитывают, что акционеры этого не заметят, пока будут получать щедрые дивиденды.

«Поскольку эти компании продолжают распродавать активы и приобретают все больше долгов, это говорит о хаосе в данном секторе», — считает Санзилло.

Как показало исследование, продажи активов сыграли большую роль в финансировании дивидендов и обратного выкупа.

«В исследовании отмечается, что Shell, например, продала активы на $68 млрд с 2010 по конец 2019 года. Конечно, Shell также купила лондонскую BG Group в 2016 году за $53 млрд, но в результате продала множество активов, чтобы оплатить столь крупную сделку и сократить долг», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что крупнейший в мире управляющий фондами – компания BlackRock – приняла решение о том, чтобы меньше инвестировать в энергетические компании, особенно в угольные предприятия.

«Инвесторы постепенно отходят от энергетических запасов. Ситуация с выплатой дивидендов ведущих компаний объясняет, почему это происходит. Основной бизнес этих компаний тратит больше денег, чем зарабатывает», — сказал Санзилло.

Исследование охватывает период последнего нефтяного спада с 2014 по 2017 год.