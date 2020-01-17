Нур-Султан. 17 января. КазТАГ — На 37 участках республиканских трасс Казахстана движение закрыто из-за непогоды, сообщает пресс-служба АО «НК «Казавтожол».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями с утра 17 января было ограничено движение на 25 участках автодорог республиканского значения. Их протяженность составила 3386 км. По состоянию на 20.00 17 января движение закрыто на 37 участках», — сообщила руководитель пресс-службы нацкомпании Маржан Ордабай в пятницу.

Также она отметила, что в Павлодарской области дороги закрыты по всем направлениям.

«По всей республике работает 764 единиц специальной техники. При возникновении нештатной ситуации можете обратиться по короткому номеру 1403», — резюмировала Ордабай.