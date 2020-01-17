Прокурор раскрыл в суде подробности дела Бакауова

Павлодар. 17 января. КазТАГ — Прокурор раскрыл в суде подробности дела акима Павлодарской области Булата Бакауова, передает корреспондент агентства.

«26 сентября 2019 года специалистами департамента государственных доходов (ДГД) по Павлодарской области на основании предписания №138 от 9 сентября 2019 года начата комплексная налоговая проверка налогоплательщика ТОО «AksuTransLogistic», единственным учредителем которого является родственник Бакауова Бакауов Р.Д. По вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет (…) за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2018 года. В тот же период времени, узнав о проводимой налоговой проверке в ТОО «AksuTransLogistic», аким Павлодарской области Бакауов Б.Ж., являясь лицом, занимающим ответственную государственную должность, с целью недопущения поступления негативных последствий для предприятия и его учредителя Бакауова Р.Д., состоящим с ним в родственных отношениях, явно выходя за пределы предоставленных ему прав и полномочий, дал указание должностным лицам ДГД по Павлодарской области информировать его касательно обстоятельств результатов проверки», — сказал прокурор на заседании суда об избрании меры пресечения Бакауову в следственном суде Павлодара в пятницу.

По его словам, в дальнейшем в декабре 2019 года Бакауову Б.Ж. стало известно, что в ходе налоговой проверки ТОО «AksuTransLogistic» выявлены нарушения налогового законодательства, влекущие доначисление юридическому лицу налогов на сумму свыше Т200 млн, что также сопряжено с началом досудебного расследования по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов.

«В этой связи Бакауов Б.Ж. в действиях интересов своего родственника, и принадлежащего последнему на праве собственности юрлица ТОО «AksuTransLogistic», то есть в целях извлечения выгоды и преимуществ для других лиц (…), в тот же период времени, неоднократно явно выходя за пределы предоставленных ему прав и полномочий, требовал от должностных лиц ДГД по Павлодарской области сокрытие истинных результатов проверки и уменьшения суммы доначисления налога до Т5 млн, что соответственно влекло сокрытие уголовного правонарушения в налоговой сфере, тем самым нарушения нормальной деятельности уполномоченного госоргана», — проинформировал прокурор.

Он отметил, что, таким образом, Бакауов Булат Жумабекович совершил уголовное правонарушение, предусмотренное пунктом 3 части 4 статьи 362 УК РК.

«Превышение власти и должностных полномочий, то есть совершение лицом, занимающим ответственную государственную должность действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, и повлекшие причинение существенного ущерба вреда охраняемым законом интересов государства, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и организаций», — сказал прокурор.

Также он уточнил, когда именно был задержан Бакауов.

«16 января 2020 года в 14.00 Бакауов Булат Жумабекович задержан в порядке статьи 131 УПК РК. В этот же день Бакауову объявлено постановление о квалификации деяний, подозреваемым пунктом 3 части 4 статьи 362 УК РК. Применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бакауова обусловлено тем, что он в силу занимаемой должности имеет реальную возможность оказать давление на свидетелей и иных участников уголовного процесса, тем самым может воспрепятствовать объективному расследованию дела, а также скрыться от следствия и суда», — сказал он.

Одновременно с этим, как отметил прокурор, оснований для применения более мягкой меры пресечения не усматривается.

«Принимая во внимание, что Бакауов Булат Жумабекович подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления, за которое предусмотрено наказание от пяти до 10 лет лишения свободы, есть основание полагать, что он может скрыться от органов уголовного преследования и воспрепятствовать объективному расследованию дела. На основании изложенного прошу суд поддержать ходатайство следователя Ахметжанова и санкционировать меру пресечения в отношения Бакауова Булата Жумабековича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 16 марта 2020 года», — резюмировал прокурор.

Напомним, 15 января МИА КазТАГ со ссылкой на источник в экибастузском акимате сообщило о том, что аким Бакауов не приехал на плановое мероприятие в Экибастузе на фоне информации о том, что он и один из его помощников были задержаны сотрудниками КНБ. Однако сами спецслужбы, а также пресс-служба акимата Павлодарской области данную информацию официально не подтверждают. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в ИВС и СИЗО Павлодара аким региона не доставлялся.

Позднее в облакимате прокомментировали распространенные в СМИ, социальных сетях и мессенджерах аудиозаписи и сообщения о якобы задержании и допросе акима Павлодарской области. В пресс-службе отметили, что «на данный момент нет никаких официальных подтверждений этой информации». Также в облакимате попросили «воздержаться от выводов до появления официальных данных».

В этот же день источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту агентства, что Бакауов и его советник находятся в здании департамента КНБ региона. Он не уточнил, кто именно из советников Бакауова находится вместе с акимом в здании ДКНБ, но отметил, что «советник – женщина». Отметим, что на протяжении длительного времени единственным советником-женщиной Бакауова является Татьяна Фишер.

16 января в пресс-службе акима Павлодарской области сообщили, что «на данный момент акимат Павлодарской области работает в штатном режиме». Как заявили в облакимате, «все руководство области находится на своем рабочем месте, единственное – аким области сейчас находится не в здании акимата, но он по рабочим моментам городе Павлодар сейчас». Однако уже к вечеру 16 января пресс-служба КНБ распространила сообщение, что 15 января комитетом нацбезопасности были проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по пункту 2 части 2 статьи 362 УК РК в отношении акима Павлодарской области Бакауова «по факту превышения должностных полномочий». Отмечалось, что «в настоящее время следственные действия продолжаются».

17 января источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией, сообщил о том, что Бакауов задержан и помещен в ИВС Павлодара.

В этот же день источник МИА КазТАГ, знакомый с ситуацией, сообщил, что депутатов маслихата Павлодарской области созвали на собрание актива без участия СМИ в облакимат в Павлодаре.

Бакауов был назначен акимом Павлодарской области в марте 2016 года, а до этого он с апреля 2014 года по март 2016 года был акимом Павлодара, еще раньше – с октября 2011 года по апрель 2014 года занимал должность акима города Аксу Павлодарской области.